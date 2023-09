Ruas fechadas e pouca explicação. Curitibanos estão surpresos com as mudanças no trânsito, realizadas devido à quantidade de veículos que aumentam na cidade, e infelizmente, provocam acidentes com perdas irreparáveis. Na tentativa de minimizar os problemas, a Prefeitura de Curitiba tem alterado o sentido de algumas vias, após pedidos e estudos de especialistas. No entanto, essas alterações nem sempre são bem aceitas pela população, que entra em contato com a Tribuna do Paraná. Aliás, agradecemos a todos pelas mensagens, confiança e carinho. Veja fotos abaixo!

Entre os recentes questionamentos, está o da leitora Thais Lopes, moradora do bairro Guaíra. Segundo ela, a Rua Paraíba foi bloqueada no cruzamento com a Rua Santa Catarina, e uma espécie de binário foi construído na região. Thais relata que o trânsito está fluindo e a mudança auxiliou na passagem de pedestres, mas ela não entende o motivo do fechamento de um trecho da Paraíba, ao invés de obstruir a Rua São Cristovão, via com pouco movimento.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Procurada, a prefeitura informou que o local apresentava vários acidentes, e precisava dar mais segurança ao motorista. “A Superintendência de Trânsito (Setran) esclarece que o fechamento da Rua Paraíba, no bairro Guaíra, foi executado com o objetivo de oferecer mais segurança viária ao local, levando em consideração o índice de acidentalidade no cruzamento. De 2019 a 2022 (até a data da execução da mudança), foram registrados 13 acidentes de trânsito no cruzamento da Rua Paraíba com a Santa Catarina, causados por abalroamento lateral, transversal e choque frontal, que são os principais tipos de colisões em cruzamentos”,.

Ainda em nota, a Setran explicou que “após a mudança, apenas um acidente por colisão traseira foi registrado no mesmo local. Por apresentar melhores condições de visibilidade, a Rua São Cristóvão tornou-se a opção mais segura para os condutores e também é rota do transporte coletivo, após a implantação do binário da Santa Catarina”, respondeu a secretaria.

Em outro bairro

A Tribuna do Paraná também recebeu mensagem de Paulo Paixão, morador do bairro Bigorrilho. Ele reclama de um trecho conhecido e complicado nos horários de pico, nas imediações da Rua Lúcio Rasera com a Rua Euclides da Cunha.

“Os carros que vêm da Euclides e querem virar à esquerda na Rasera param na via, e os carros que vêm da Rasera e querem virar à esquerda na Euclides, precisam aguardar. Isso tudo em uma curva. O fechamento da Rua Pedro Foltran em absolutamente nada modificou essa dinâmica. Todas as pessoas que eu conheço, que antigamente entravam à esquerda na Rasera e logo à direita na Pedro, continuam entrando à esquerda na Rasera, mas precisam dar uma volta imensa depois”, lamentou Paulo.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Mudanças no trânsito no Bigorrilho. Fotos: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Segundo a explicação da prefeitura, a mudança foi executada com base em um projeto de adequação viária e correção geométrica realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), com o apoio da Setran.

“Com a execução da correção geométrica, foram reduzidos os conflitos de acesso às ruas Euclides da Cunha e Lúcio Rasera. Agora, a Rua Lúcio Rasera conta com uma faixa adicional de conversão para a Euclides da Cunha. O local está devidamente sinalizado, com placas e pintura no pavimento. Ainda assim, uma equipe técnica será enviada para verificar a necessidade de reforço na sinalização existente”.

Ainda de acordo com a prefeitura, “devido ao baixo fluxo de veículos que circulam pela Lúcio Rasera ao longo do dia, não é possível instalar um semáforo neste momento, sendo que a intervenção atendeu às solicitações dos moradores da região que buscavam uma solução para os pontos de conflito de tráfego no local, devido à confluência de cruzamentos em uma curva”, diz a administração municipal, em nota.

