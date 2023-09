A partir das 11h desta terça-feira (26), três ruas do bairro Novo Mundo passarão por uma alteração no sentido de circulação. A modificação será realizada pela Superintendência de Trânsito (Setran) e tem como principal objetivo aprimorar a segurança viária e otimizar o fluxo de tráfego, proporcionando circulação organizada e eficiente na região.

Com a alteração, a Rua dos Beija-Flores terá sentido de circulação alterado, passando a ser unidirecional, indo da Rua das Perdizes em direção à Rua dos Uirapurus. A Rua dos Uirapurus também terá sentido modificado, agora indo da Rua dos Beija-Flores para a Rua das Cotovias. Por fim, a Rua das Cotovias vai se tornar unidirecional, da Rua dos Uirapurus para a Rua das Perdizes. Confira a mudança de todo o fluxo do trânsito no mapa logo abaixo.

A mudança também trará benefícios significativos para a comunidade escolar do Centro de Educação Infantil Pingo de Gente e para a Igreja Nossa Senhora da Escada, ambos localizados na Rua dos Uirapurus.

A Superintendência de Trânsito enfatiza a importância de condutores e pedestres estarem atentos às novas sinalizações de trânsito que serão instaladas nestas ruas. Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.

É importante destacar que em caso de chuva intensa ou garoa forte a mudança de sentido poderá ser adiada.

Intervenções

Toda modificação no trânsito da cidade é precedida por estudos técnicos minuciosos, que consideram dados de fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Esses estudos baseiam-se no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito e nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba, bem como por meio de outros canais da Prefeitura.

