O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia contra a vereadora Maria Letícia (PV), que chegou a ser presa pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato após um acidente de trânsito em Curitiba. O documento foi encaminhado à Justiça na quinta-feira (14) e, a partir dessa data, inicia-se o prazo para Justiça aceitar ou recusar a denúncia.

No pedido do MPPR, relata que a vereadora estava conduzindo um veículo com sinais de embriaguez, e desacatou policiais militares que a conduziram para a delegacia de trânsito (Dedetran). No Distrito Policial, Maria Letícia preferiu ficar em silêncio. A vereadora foi solta pela Justiça no dia seguinte e, segundo o alvará de soltura, a liberdade foi concedida sem o pagamento de fiança. A carteira nacional de trânsito (CNH) está suspensa por 90 dias.

Em um comunicado, a vereadora relatou que está acompanhando o andamento do processo judicial e permanece à disposição das autoridades.

Relembre a bronca envolvendo a vereadora de Curitiba

Maria Letícia foi presa em flagrante em Curitiba no dia 25 de novembro, após bater o veículo que dirigia em outro carro que estava estacionado, na Alameda Augusto Stelfeld, no bairro Bigorrilho. Ninguém se feriu.

A vereadora se negou a fazer o teste do bafômetro, mas segundo os policiais, ela apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico. Maria Letícia teria tentando deixar o local com o seu veículo e foi impedida pelos policiais. Ela também teria se negado a entregar a chave do veículo dizendo que era vereadora e que os agentes iriam se dar mal.

Em resposta, Maria Leticia comentou nas redes sociais que não ingeriu bebidas alcoólicas, mas afirmou que sofre de uma doença neurológica e que faz uso de diversos medicamentos. “Eu sofri um acidente como todos sabem, mas o que poucas pessoas sabem é que tenho uma doença neurológica que é neuromielite óptica e faço quimioterapia como tratamento, além de usar outros vários medicamentos fortes com efeitos colaterais que podem causar sonolência, amnésia, dificuldade na fala e confusão mental”, disse a parlamentar.

