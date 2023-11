Vereadora de Curitiba culpa doença; foi presa por suspeita embriaguez ao volante

A vereadora Maria Leticia (PV) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (27) para se pronunciar sobre o acidente em que se envolveu na noite de sábado (25), em Curitiba, seguido da prisão por suspeita de embriaguez ao volante e desacato.

No vídeo publicado nesta segunda, Maria Leticia não comentou se ingeriu bebidas alcoólicas, mas afirmou que sofre de uma doença neurológica e que faz uso de diversos medicamentos.

“Já estou no meu gabinete trabalhando e quero quero agradecer todo o apoio que eu recebi. Foram momentos muito difíceis. Eu sofri um acidente como todos sabem, mas o que poucas pessoas sabem é que tenho uma doença neurológica que é neuromielite óptica e faço quimioterapia como tratamento, além de usar outros vários medicamentos fortes com efeitos colaterais que podem causar sonolência, amnésia, dificuldade na fala e confusão mental”, disse a parlamentar.

O acidente envolvendo Maria Leticia foi registrado por uma câmera de segurança de um condomínio. O equipamento flagrou a batida no carro em que a vereadora estava, ao colidir com outro veículo estacionado na Alameda Augusto Stelffeld, no bairro Bigorrilho.

Após a colisão, a parlamentar teria tentado deixar o local, mas foi impedida pelos policiais. Conforme o boletim preenchido pela equipe da Polícia Militar (PM), a vereadora não quis fazer o teste do bafômetro e apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico.

Ela também teria se negado a entregar a chave do veículo dizendo que era vereadora e que os agentes iriam se dar mal, citando que chamaria o Secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

No vídeo postado nesta segunda, Maria Leticia não falou sobre essa possível discussão com os policiais, mas comentou que sofreu com a colisão. “Além disso, houve também o impacto da batida, que graças a Deus não teve nenhuma vítima”.

Por fim, a parlamentar disse: “lamento o corrido e peço desculpa aos curitibanos e meus eleitores”. Assista ao vídeo na íntegra:

