A câmera de segurança de um condomínio registrou o momento em que o carro da vereadora Maria Leticia Fagundes (PV) atingiu outro veículo estacionado na Alameda Augusto Stelffeld, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, na noite de sábado (25). A parlamentar foi detida por embriaguez ao volante e desacato.

+ Leia mais: Projeto de novo parque em Curitiba será votado por vereadores nesta segunda

Nas imagens, é possível perceber que às 19h49, três carros estavam estacionados na rua. Os veículos passam sem dificuldade pela lateral, mas aí ocorre uma colisão. Ninguém saiu ferido.

Veja o vídeo!

A vereadora se negou a fazer o teste do bafômetro, mas segundo os policiais apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico. Maria Letícia teria tentando deixar o local com o seu veículo e foi impedida pelos policiais. Ela também teria se negado a entregar a chave do veículo dizendo que era vereadora e que os agentes iriam se dar mal, citando que iria chamar o Secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

A assessoria de comunicação da vereadora, por nota, relatou que que Maria Leticia “foi vítima de acidente de carro em Curitiba após passar mal”.

+ Veja também: Concurso em Curitiba tem salários de até R$ 24 mil por mês

Já a Câmara dos Vereadores se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido por meio da nota oficial. ” O exercício do mandato parlamentar exige dos Vereadores uma conduta digna e responsável, com estrita obediência às normais legais e respeito aos princípios morais e éticos da sociedade. Todo e qualquer ato que ofenda a legislação, em especial aqueles que coloquem em risco a incolumidade pública, serão investigados e responsabilizados na forma do Regimento Interno, sem prejuízo da apuração nas demais instâncias competentes.

A CMC informa que até o momento não recebeu nenhuma comunicação das autoridades e está à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários”, informou a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Curitiba.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna