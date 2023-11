Concurso em Curitiba tem salários de até R$ 24 mil por mês

A Fundação Estatal de Atenção o Saúde (Feas) da Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para o Processo Seletivo Público (PSP) nº 1/2023. São 44 vagas, a maioria para médicos de várias especialidades e assistentes administrativos, além da formação de cadastro reserva.

Os salários vão de R$ 1.978,98 a R$ 24.355,70. As inscrições são feitas diretamente pelo site da banca organizadora do certame, a Objetiva Concursos. As taxas vão de R$ 90,00 (nível técnico e médio) a R$ 130,00 (nível superior). O prazo de inscrição termina em 15 de dezembro.

Os candidatos sem acesso à internet poderão se inscrever na sede da Feas (Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, nº 161, sala 208, no bairro Capão Raso), entre 8h30 e 12 horas. Haverá um computador para efetivar essas inscrições.

O PSP está dividido em duas etapas. A primeira, com prova objetiva, reúne todos os candidatos inscritos e está prevista para o dia 21 de janeiro de 2024. Os melhores classificados passam para a etapa seguinte, com prova de títulos.

Sobre a Feas

Com cerca de 4 mil funcionários, a Feas órgão da administração indireta da Prefeitura de Curitiba. Administra 28 unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba, como o Hospital Municipal do Idoso e o programa de atenção domiciliar Saúde em Casa.

Sua estrutura inclui o Centro Médico Comunitário Bairro Novo, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Tatuquara, Boqueirão, Fazendinha e CIC, além da Central Saúde Já Curitiba e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

