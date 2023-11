Padre Reginaldo Manzotti é internado às pressas após complicações de cirurgia

O Padre Reginaldo Manzotti, cantor, compositor e pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, foi internado às pressas nesta sexta-feira (24). Numa postagem do Instagram, o padre explica que teve complicações após a cirurgia na coluna, realizada no fim do mês de outubro.

“Filhos queridos, como vocês têm acompanhado, tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e as orações de todos, estou me recuperando lentamente. Finalmente descobriram a causa de tanta dor e a atual equipe médica que me atende recomendou que eu permaneça internado e depois siga com repouso prolongado. Por isso estarei ausente por mais um tempo. Agradeço todas as orações e peço que continuem a rezar por mim”, publicou o padre, na rede social.

O Padre Reginaldo Manzotti é muito querido e conhecido por todo o país pela apresentação do programa de rádio “Evangelizar é Preciso”, que possui uma das maiores audiências do Brasil.

