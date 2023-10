Padre Reginaldo Manzotti passa por cirurgia e pede orações

O Padre Reginaldo Manzotti usou as redes sociais para anunciar que vai passar por uma cirurgia nesta segunda-feira (30). Ele explicou na postagem que já faz algum tempo que sente fortes dores nas costas.

“E hoje foi o momento que Deus reservou para eu cuidar da coluna e da saúde, através de uma cirurgia”, escreveu o padre. Apesar de não detalhar qual o problema de saúde, ele também pediu orações.

Em uma publicação com mais de 95 mil curtidas, vários fiéis que acompanham o trabalho do padre escreveram mensagens positivas, de fé e recuperação.

“Deus todo poderoso opera teu filho com todo teu amor”, postou uma seguidora.

“Deus o abençoe, o médico dos médicos está cuidando do senhor, tem 3 meses que operei a minha coluna já pela segunda vez. Se cuida, Nossa Senhora o cubra com seu manto sagrado. Um forte abraço”, desejou outra internauta.

Figura bastante conhecida pelos católicos, Manzotti atua em diversos locais, mas principalmente no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro de Curitiba, onde realiza missas e outras celebrações.

