Greca compara Linha Verde com obra faraônica: “pirâmide do Egito feita no meio de Curitiba”

Durante uma vistoria na obra da Linha Verde, que é alvo constante de críticas por parecer não ter fim, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, disse que a quantidade de terra colocada naquele trecho da construção seria equivalente ao que foi utilizado para erguer Quéops, a maior pirâmide do Egito.

Essa afirmação veio durante uma fiscalização realizada pelo prefeito na última sexta-feira (27) no trecho do Lote 4.1 da Linha Verde Norte, no Bairro Alto. No local será implantado o terminal de ônibus Estação Tubo Solar, entre o Viaduto Alberico Flores Bueno e o Conjunto Solar. Nessa fase, a obra passa pelo processo de concretagem.

Confira o vídeo divulgado nesta segunda:

Realizei vistoria na #LinhaVerdeNorte, onde acompanhei de perto os avanços significativos da grande obra em execução. A nossa visão para Curitiba está tomando forma e tornando-se uma realidade. A nova Estação Solar do transporte coletivo no Bairro Alto (+) pic.twitter.com/b42LCMd4J8 — Rafael Greca (@RafaelGreca) October 30, 2023

“Aqui estão, embaixo dos meus pés, 13 mil caminhões de terra, ou seja, 63 mil metros cúbicos de terra. É uma coisa meio parecida com a maior pirâmide do Egito feita no meio de Curitiba”, disse o prefeito em um vídeo publicado nesta segunda-feira (30) na rede social X, antigo Twitter.

Além disso, na postagem Greca também falou sobre o avanço das obras. “A nossa visão para Curitiba está tomando forma e tornando-se uma realidade. A nova Estação Solar do transporte coletivo no Bairro Alto é um marco que irá aprimorar a mobilidade na nossa cidade, permitindo a integração do Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho e a ligação entre o Norte e o Sul de Curitiba”, escreveu.

O político também afirmou que o terminal de ônibus vai começar a operar na metade de 2024. “A população está feliz porque está vendo a obra ficar pronta”, concluiu.

De acordo com a prefeitura, a finalização do lote 4.1 da Linha Verde Norte está programada para o segundo semestre de 2024. O próprio prefeito já garantiu que a obra que deveria ter sido entregue em 2014 fica pronta no ano que vem, 16 anos depois.

