Incêndio em galpão interdita BR-277, no sentido Litoral

Na tarde desta segunda-feira (30), o km 3 da BR-277, em Paranaguá, precisou ser interditado por conta de um incêndio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu por volta das 14h15 e ainda não há previsão de liberação da via.

O bloqueio da BR-277 é total e no sentido litoral do Paraná. O incêndio ocorreu em um galpão que fica às margens da rodovia.

Chuvas bloqueiam rodovias federais no Paraná

Além da interdição da BR-277, em Paranaguá, outras rodovias federais estão bloqueadas por causa das constantes chuvas.

Conforme atualização da PRF às 15 horas, o km 351 da BR-153, em Rebouças, está totalmente interditado por conta de um alagamento. A mesma situação também provocou a interdição parcial no km 399 da BR-153, em Mallet.

Já a BR-476, entre Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul, está com diversos pontos com queda de árvore e de barreira. Portanto, há interdições parciais entre os km 64 e km 88.

