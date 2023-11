A forte chuva que atingiu Curitiba nos últimos dias contribuiu para a formação de uma cratera gigante na Rua General Mário Tourinho, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. O buraco gigante motivou a interdição de uma das faixas da importante rua do bairro. Motoristas precisam ficar atentos, já que os ônibus que passam pelo trecho precisam desviar do local que está com sinalização de emergência.

A razão para o surgimento da cratera gigante em Curitiba foi o grande volume de água. A tubulação não aguentou a pressão e rompeu, dando início à erosão que horas depois formou a cratera na Rua Mário Tourinho, no sentido Parque Barigui.

Recentemente uma erosão abriu um buraco em uma via próxima do local onde a cratera se abriu. O problema ocorreu na rua Abraão Lerner, bem perto do cruzamento com a Mário Tourinho.

A cratera abriu justamente num local onde uma loja de carros expõe veículos para a venda.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

E aí, prefeitura?

Segundo a prefeitura de Curitiba serão feitas obras no local assim que a chuva der uma trégua. Equipes da Sanepar e da prefeitura estiveram no local e avaliaram os danos e riscos gerados pela situação. A previsão é que seja feito um desvio deste sistema que acabou estourando com a chuva. Será necessária uma escavação de aproximadamente 7 metros de profundidade para que o reparo na tubulação seja feito e, posteriormente, o novo asfalto, informou o órgão para o Bom Dia Paraná desta sexta-feira (24).

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais