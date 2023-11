Chuva forte provoca 14 pontos de alagamentos por Curitiba nesta quinta

As chuvas seguem intensas em Curitiba na tarde desta quinta-feira (23). De acordo com o boletim da Defesa Civil das 17 horas desta quinta, desde a meia-noite foram 47 registros de quedas de galhos e árvores, 14 inundações e uma erosão em diferentes bairros da capital.

Segundo a prefeitura, na Administração Regional do Portão, no bairro Campo Comprido, três famílias ficaram desalojadas e estão sendo atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

Nesta tarde, a estação pluviométrica que teve maior acúmulo foi a do Centro, às margens do córrego Bigorrilho, onde foram registrados 142,6 milímetros de chuva. Já a rajada de vento atingiu 19,1 km/h, de acordo com a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), localizada no bairro Jardim das Américas.

LEIA TAMBÉM:

>> Mulher desaparece em Pinhais e família pede ajuda; “No maior desespero”, diz marido

>> Mais chuva em Curitiba? Confira na previsão como fica o tempo na capital

Sobre as 47 notificações de quedas de galhos e árvores, a Defesa Civil informou que alguns dos bairros atingidos foram: Pilarzinho, Jardim Social, Prado Velho, Bigorrilho, Cidade Industrial de Curitiba, São Francisco e Bairro Alto.

Já as 14 situações de alagamento ou inundação ocorreram nos seguintes endereços:

Viaduto da Vila Sabará – CIC; Rua Visconde de Nácar – Centro; Rua Desembargador Westphalen x Rua Brasílio Itiberê; Rua Dr. Francisco Alexandre Guedes Chagas – Campina do Siqueira; Rua Bernardo Meyer (Vila Barigui) – CIC; Rua Nunes Machado – Centro; Rua Christiano Carstensen – Campina do Siqueira (Vila Bom Menino); Rua Deusmira Maria de Almeida – Campina do Siqueira; Marginal do Canal Belém – Cajuru; Escola Municipal Dario Velloso – CIC; Rua das Carmelitas X Linha Férrea (canal acumulador) – Boqueirão Ursulina Visinoni – Vila Nossa Senhora Aparecida – CIC – Parque Mané Garrincha Rua João Raphael Machado – CIC Rua Prof.Francisco Mendes, Uberaba

A erosão foi registrada na Rua Prof. José Maurício Higgins X Rua Jacob Romanichen – Córrego Evaristo da Veiga. Moradores do CIC, Alto Boqueirão, São Braz e Boa Vista também solicitaram lona.

Conforme o boletim da Defesa Civil, a expectativa é de que a chuva diminua nas próximas horas.

Chuva em Curitiba: canais de ajuda

Os canais de atendimento para emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais