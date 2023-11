Mulher desaparece em Pinhais e família pede ajuda; “No maior desespero”, diz marido

A família de Geanice Bakovicz da Silva, 51 anos, está pedindo ajuda para encontrar a mulher que está desaparecida desde a manhã de quarta-feira (22), quando saiu de casa, no bairro Jardim Claudia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por volta das 10h40. Desde então, ninguém teve mais notícias dela.

Marido de Geanice, Odair Silva explica que a esposa foi diagnosticada com depressão e está tomando remédios para tratar a doença. Ele relata que ela deixou uma carta para ele e para a filha do casal, que mora no bairro Bacacheri, em Curitiba.

No texto, a mulher agradece pelos cuidados. “Ela deixou essa carta escrita dizendo que ela não quer mais atrapalhar a nossa vida, que ela não ia fazer nada com a vida dela, mas que queria ficar quietinha. E sumiu”, diz o marido.

Fotos: arquivo pessoal.

Quando Geanice saiu de casa, na manhã de quarta-feira, Odair estava no trabalho e ficou sabendo do sumiço da esposa somente por volta das 17 horas, quando retornou para a residência.

Além disso, ela não levou nenhum documento e também deixou o celular em casa. De acordo com Odair, ela estava vestida com uma calça jeans azul escura, um chinelo rosa e uma camiseta de tom amarronzado.

Geanice está desaparecida desde a manhã de quarta-feira (22). Foto: reprodução / vídeo.

Preocupado com a situação, ele pede ajuda: “Estou no maior desespero. Vim aqui no Instituto Médico Legal (IML) para fazer um boletim também”.

A família já registrou na polícia um boletim de ocorrência relatando o sumiço de Geanice. Quem tiver informações sobre ela, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo número (41) 3665-5250 ou com a família pelos telefones (41) 99942-6517 e (41) 99845-1380.

