Oportunidade! A Prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tem 73 vagas abertas em concurso público, para nível de ensino fundamental incompleto, fundamental e superior. Os salários variam de R$ 1.797,52 a R$ 4.617,52, conforme o cargo escolhido.

LEIA AINDA – Chuva em Curitiba derruba ponte, árvores e provoca alagamentos nos bairros

As inscrições estão abertas e vão até o dia 26 de novembro, exclusivamente pela internet. Para os candidatos de nível fundamental incompleto, a taxa de inscrição é de R$ 50. Para o nível fundamental completo é de R$ 55. Já para o nível de ensino superior, é de R$ 120.

VIU ESSA? Black Friday: 5 dicas para não gastar demais e se endividar

As provas objetivas serão realizadas no dia 10 de dezembro. Confira mais informações do edital do concurso.

Vagas

Nível fundamental incompleto

Auxiliar Operacional

Vagas: 28 vagas

Salário: R$ 1.797,52

Carga horária: 40 horas semanais

Operador de Máquinas I

Vagas: 1 vaga

Salário de R$ 2.660,43

Carga horária: 40 horas semanais

Operador de Máquinas II

Vagas: 1 vaga

Salário: R$ 4.262,21

Carga horária: 40 horas semanais

Nível fundamental completo

Cuidador I

Vagas: 1 vaga

Salário: R$ 1.797,52

Carga horária: 40 horas semanais

Eletricista

Vagas: 1 vaga

Salário: R$ 2.162,59

Carga horária: 40 horas semanais

Motorista II

Vagas: 6 vagas

Salário: R$ 2.660,43

Carga horária: 40 horas semanais

Nível superior

Educador Desportivo

Vagas: 3 vagas

Salário: R$ 4.617,52

Carga horária: 40 horas semanais

Instrutor de Artes – Música

Vagas: 1 vaga

Salário: R$ 4.617,52

Carga horária: 40 horas semanais

Instrutor de Artes – Artes Cênicas

Vagas: 1 vaga

Salário: R$ 4.617,52

Carga horária: 40 horas semanais

Professor

Vagas: 30 vagas

Salário: R$ 3.044,82

Carga horária: 20 horas semanais

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais