A intensidade da chuva em Curitiba, entre a noite de quarta-feira (22) e a madrugada desta quinta-feira (23), fez cair uma ponte no bairro Cajuru. Além disso, foram registrados vários casos de queda de árvores e alagamentos de ruas. Também houve o fornecimento de lonas para uma residência na Vila Izabel. Até o momento, não há acionamentos para desabrigados ou desalojados.

Segundo a Defesa Civil, a precipitação acumulada chegou a 85 mm na Estação Meteorológica localizada no bairro Boa Vista. Já a rajada de vento foi de 17,6 km/h às 3h da manhã, registrada na estação do SIMEPAR, no bairro Jardim das Américas.

No balanço da Defesa Civil, a ponte que caiu fica na Rua Rita Margarida de Jesus, no bairro Cajuru. Abaixo, confira os locais e regiões que tiveram problemas com a chuvarada.

Alagamento ou Inundação

Rua José Aniceto – CIC Rua Nicolau Vorobi – CIC Rua Coronel José Gomes do Amaral – Água Verde Rua Professor Nilo Brandão – São Lourenço Rua Pretextato Taborda Júnior – Santa Quitéria Rua Marumby – Campo Comprido Rua Emílio Nichele – CIC Rua Jerônimo de Souza Sobrinho – CIC Rua Melchiades Silveira do Valle – São João (Parque Tingui) Rua João Lucas, Santa Quitéria Rua Emílio Nichele, Cidade Industrial RUA JOSE ANICETO – CIC Alberico Flores Bueno – Bairro Alto

Erosão

Rua Mário Tourinho x Abraão Leitner – Seminário

Fornecimento de lona

Rua Jornalista Caio Machado – Vila Izabel;

Queda de Ponte

Rua Rita Margarida de Jesus – Cajuru

Quedas de árvores ou galhos via central 156

Registrados a partir das 18h do dia 22/11, nos endereços:

Rua Estados Unidos RUA MATEUS LEME Rua Reverendo Paulo Hecke AVENIDA FREDOLIN WOLF Rua Pastor Antônio Polito RUA JOAQUIM ANTÔNIO DA CRUZ AVENIDA FREDERICO LAMBERTUCCI Rua Padre Simão Kalinowski Rua Eduardo Sprada Rua Eça de Queiroz

