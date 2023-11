Lotofácil 2960 tem três ganhadores; Curitiba tem aposta premiada

Três apostas vão dividir os quase R$ 5 milhões do concurso 2960 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira (22). Os ganhadores são de Brasília (DF), Jaragua (GO) e Ipatinga (MG), Mas Curitiba também está na lista das apostas vencedoras, já que 8 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma vai ficar com pelo menos R$ 1.732,84.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23 e 25. Veja a lista dos ganhadores de Curitiba na Lotofácil 2960

CURITIBA/PR ESTACAO DA SORTE LOTERIAS Bolão 25 R$5.198,50 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS Simples 1 R$1.732,84 CURITIBA/PR LORD LOTERIAS Simples 1 R$1.732,84 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS Simples 1 R$1.732,84 CURITIBA/PR LOTERICA CLASSIC LTDA Simples 1 R$1.732,84 CURITIBA/PR LOTERICA NORONHA Simples 1 R$1.732,84 CURITIBA/PR PREMIER LOTERIAS LTDA Simples 1 R$1.732,84 CURITIBA/PR SUA SORTE LOTERIAS LTDA Simples 1 R$1.732,84

A Lotofácil tem novo sorteio nesta quinta-feira. O Concurso 2961 terá prêmio de R$ 1,7 milhão. Também correm nesta quinta a Mega-Sena 2659, com prêmio de R$ 3,5 milhões, a Quina 6298 (prêmio de 8,5 milhões), Timemania 2019 (prêmio de 1,5 milhão) e Dia de Sorte 840 (prêmio de 4,4 milhões).

As apostas devem ser feitas até as 19h nas lotéricas e pelo site e app oficiais das Loterias Caixa.

