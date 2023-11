Maria Fumaça de Natal é atração em Curitiba; veja roteiro com datas

A Maria Fumaça será mais uma da atrações de Natal de Curitiba na programação festival de final de ano. Fabricada em 1950, a locomotiva do modelo Mallet 204, única em circulação na América do Sul, vai percorrer dezenas de municípios no Paraná e em Santa Catarina. Na Grande Curitiba, serão várias cidades contempladas com a atração.

O trajeto começará no dia 6/12 na cidade de Lapa, finalizando em 23/12 no município de Rio Negrinho (PR). No caminho, as cidades de Ponta Grossa, Balsa Nova, Almirante Tamandaré, Curitiba, Piraquara, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pinhais e Araucária, além de algumas cidades de Santa Catarina, poderão ver a locomotiva passando.

“O programa Rumo ao Natal tem como objetivo mostrar a importância da data para todas as famílias paranaenses. A passagem da locomotiva é aguardada anualmente por diversos moradores dos municípios da Malha Sul. Sempre recebemos mensagens da população em nossas redes sociais perguntando quando o trem iluminado começará sua viagem. A concessionária se sente honrada em poder proporcionar à população momentos inesquecíveis de lazer, alegria e cultura”, afirma Rodrigo Machado Thomaz, gestor de Sustentabilidade da Rumo.

A maria Fumaça foi decorada com 800 metros de luzes de led. Veja o roteiro completo por onde a Maria Fumaça de Natal vai passar em Curitiba.

Cidade Data Atividade Lapa 06/12, às 20h30 Circulação com trupe de Natal e Papai Noel Ponta Grossa (Periquitos) 08/12, às 19h Circulação com trupe de Natal e Papai Noel Ponta Grossa (Uvaranas) 08/12, às 19h Apresentação da Banda Lyra e a partir das 20h00 horas, chegada da Maria Fumaça. Balsa Nova 09/12, às 19h A locomotiva vai passar por Araucária, Tatuquara Iguaçu e Pinhais, com parada prevista na sede da Rumo. Circulação da Maria Fumaça com a Trupe do Papai Noel. Almirante Tamandaré e Curitiba 10/12, às 19h Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. Sede da Rumo em Curitiba 12/12, às 19h30 Apresentação do Coral Noah e a partir das 20h00, chegada da Maria Fumaça. Estação Ferroviária de Piraquara 13/12, às 19h30 De Coral à Roça Nova.

Apresentação do Coral Noah e a partir das 20h00 chegada da Maria Fumaça. Antonina 14/12, às 20h Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. Morretes 15/12, às 20h Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. Paranaguá 16/12, às 19h Partida de Dom Pedro II, passando pelo Porto, Roque Vernalha e chegada ao Km 05. Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. Paranaguá

16/12, às 20h Apresentação do Grupo Vozes da Unati e a partir das 20 e 30 horas, chegada da Maria Fumaça. Paranaguá (Km 05) 17/12, às 19h30 Passando por Alexandra e Saquarema. Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. Morretes (Saquarema 17/12, às 21h30 Passando por Saquarema Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel Pinhais 18/12, às 19h30 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

Curitiba (Iguaçu) 18/12, às 20h15 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. Araucária 18/12, às 22h Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança seguem alguns cuidados essenciais:

Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

Para dar visibilidade para essa ação especial, a concessionária convida os moradores para compartilharem seus registros no Trem de Natal. Para isso, basta postar fotos nas redes sociais com as hashtags #TremdeNatal2023 e #RumoaoNatal e mencionando nos stories de Instagram a @rumologística e @abpf_regionalsul da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

