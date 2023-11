Caso Daniel: terceiro juiz deixa processo; relembre todo o caso

Mais uma vez, o caso Daniel está ainda mais longe de chegar ao fim. O juiz Marcos Takao Toda deixou o processo que irá julgar os réus envolvidos no assassinato do jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas após se declarar suspeito.

De acordo com o G1 Paraná, Takao Toda é o terceiro juiz a se afastar do caso. Antes dele, o juiz Diego Paolo Barausse também se declarou suspeito. Já a juíza Luciani Regina Martins de Paula deixou o caso após declarar impedimento.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) informa que “está em andamento o expediente que nomeará o magistrado que assumirá o caso. Isso deve ocorrer já nos próximos dias”.

LEIA TAMBÉM:

>> Concurso público na região de Curitiba tem 73 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

>> Chuva em Curitiba derruba ponte, árvores e provoca alagamentos nos bairros

Caso Daniel completa cinco anos

O caso que ganhou repercussão nacional já completou cinco anos, mas ainda não há uma data para o julgamento dos acusados do crime.

Daniel Corrêa Freitas foi morto em 27 de outubro de 2018, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O jogador de futebol tinha 24 anos e era de Juiz de Fora (MG). No Paraná, jogou pelo Coritiba em 2017.

O crime aconteceu depois da festa de aniversário de 18 anos de Allana Brittes, que aconteceu em uma balada de Curitiba onde Daniel também estava. Quando os participantes resolveram continuar a festa na casa da família Brittes, o jogador foi junto.

De acordo com o depoimento de Edison Brittes, pai de Allana e assassino confesso do jogador, Daniel teria tentado estuprar a esposa dele, Cristiana Brittes e, por isso, ele teria matado o jovem. Entretanto, a polícia descartou a tentativa de estupro na conclusão do inquérito.

O jogador foi encontrado morto na manhã do dia 27 de outubro, em um matagal em São José dos Pinhais. O corpo de Daniel tinha marcas de tortura e laudos do Instituto Médico Legal (IML) concluíram que a causa da morte foram as facadas no pescoço.

Réus do caso Daniel

Após a conclusão do inquérito policial, sete pessoas viraram réus pela morte de Daniel:

Edison Brittes Jr.: assassino confesso do atleta, indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e coação do curso do processo;

Cristiana Brittes: indiciada por homicídio qualificado, coação de testemunha e fraude processual;

Allana Brittes: indiciada por coação de testemunha e fraude processual;

Eduardo da Silva: indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor;

Ygor King: homicídio triplamente qualificado e ocultação do cadáver;

David Willian da Silva: homicídio triplamente qualificado e ocultação do cadáver;

Eduardo Purkote: indiciado por lesões corporais graves.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais