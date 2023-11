A quarta-feira (22) foi de muita chuva em Curitiba no período da noite. O acumulado chegou a 76 milímetros (mm), segundo dados do Simepar. Para os próximos dias, a tendência é a permanência de períodos chuvosos, com queda de temperatura para o fim de semana.

Segundo o Simepar, Curitiba e Região Metropolitana, seguem em estado de alerta para tempestades para esta quinta-feira (23). Com temperaturas elevadas e abafado, os temporais são previstos novamente para o fim do dia. Pela manhã, o dia amanheceu nublado e com temperatura acima de 20°C. Com o passar das horas, o sol ganha intensidade e a máxima na capital pode bater 26°C.

Temporal e alagamentos

A força da chuva na quarta surpreendeu curitibanos a partir do fim da tarde de quarta-feira. Motoristas que passaram pela Linha Verde, na região do trevo do Atuba, em Curitiba, tiveram que enfrentar o transtorno no trânsito por conta das obras, e ainda, a formação de vias alagadas.

