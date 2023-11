A vereadora Maria Letícia Fagundes (PV) se envolveu numa ocorrência policial na noite deste sábado (25), em Curitiba. Segundo as primeiras informações, ela dirigia um carro quando colidiu com outro veículo que estava estacionado na Alameda Augusto Stelfeld, no bairro Bigorrilho.

De acordo com o G1 Paraná, a vereadora apresentava sinais de embriaguez e teria desacatado os policiais militares do Batalhão de Polícia de Transito, que estiveram ano local para atender a ocorrência e conduziram a vereadora para a sede do Dedetran, Delegacia de Trânsito. A vereadora seguia detida até a manhã deste domingo.

+ Leia mais: Padre Reginaldo Manzotti é internado às pressas após complicações de cirurgia

A vereadora se negou a fazer o teste do bafômetro, mas segundo os policiais apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico. Maria Letícia teria tentando deixar o local com o seu veículo e foi impedida pelos policiais. Ela também teria se negado a entregar a chave do veículo dizendo que era vereadora e que os agentes iriam se dar mal.

Vereadora na delegacia. Foto: Reprodução / G1

A Câmara dos Vereadores se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido por meio da nota oficial que reproduzimos a seguir:

“Em resposta aos questionamentos da imprensa sobre a Vereadora Maria Letícia (PV), que teria sido detida pela Polícia sob a acusação de dirigir embriagada na madrugada deste domingo (26/11/2023), a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) ressalta que o exercício do mandato parlamentar exige dos Vereadores uma conduta digna e responsável, com estrita obediência às normais legais e respeito aos princípios morais e éticos da sociedade.

+ Leia também: Sociedade 13 de Maio reverte leilão e promove festa beneficente neste domingo

Todo e qualquer ato que ofenda a legislação, em especial aqueles que coloquem em risco a incolumidade pública, serão investigados e responsabilizados na forma do Regimento Interno, sem prejuízo da apuração nas demais instâncias competentes.

A CMC informa que até o momento não recebeu nenhuma comunicação das autoridades e está à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Por fim, reafirma-se o compromisso deste Poder Legislativo Municipal com a segurança no trânsito e o respeito à vida de todos os curitibanos, o que exige a colaboração e a participação ativa de todos os cidadãos, especialmente dos seus representantes eleitos”.

A reportagem procurou a chefia de gabinete da vereadora Maria Letícia para um pronunciamento oficial, mas ainda não obteve retorno.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais