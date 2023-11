Sociedade 13 de Maio reverte leilão e promove festa beneficente neste domingo

Após cancelar o leilão que poderia fechar de vez Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, a direção está organizando uma festa para seguir pagando dívidas. O evento ocorre neste domingo (26), e vai contar com artistas, música de vários estilos.

Os ingressos estão à venda pelo Pixta.me por R$15, com a divulgação das bandas que irão se revezar no palco. Todo o valor arrecadado na venda dos ingressos e no bar será revertido para o cumprimento do compromisso de manter o clube ativo.

A semana foi de mobilização. Uma dívida de R$ 87 mil faria com que a sede da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, tradicional símbolo do povo negro em Curitiba, fosse leiloada. O grupo Movimento Negro divulgou nas redes sociais que o imóvel estaria sendo perdido. Artistas como Karol Conká e Evandro Fioti, irmão do Emicida, gravaram depoimentos pedindo para as pessoas ajudassem na causa.

Em dois dias de colaboração via vaquinha virtual, a campanha arrecadou mais de R$ 67 mil, sendo possível o acordo com credor, e o leilão foi cancelado. “Graças a toda mobilização popular, conseguimos reverter a situação e extinguir o leilão que seria realizado na próxima semana. A Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio agradece todo empenho da comunidade que demonstrou, através de muita união, o quanto nosso clube é importante e amado”, divulgou a direção em um comunicado.

Serviço

Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio

Endereço: Rua Desembargador Clotário Portugal, 274, no Centro.

Horário: partir das 16h de domingo (26).

