Grande limpeza vai afetar abastecimento em mais de 100 bairros em Curitiba e RMC

A terça-feira (28), foi o dia escolhido pela Sanepar para realizar a segunda etapa de limpeza da Unidade de Tratamento de Água Iraí, em Curitiba. Essa grande parada vai afetar o abastecimento em 23 bairros de Curitiba, 12 de Almirante Tamandaré, 23 de Colombo, 39 em Campina Grande do Sul, 14 em Pinhais, 13 em Quatro Barras e mais de 50 em Piraquara.

Segundo a Sanepar, a parada vai ocorrer de forma escalonada entre os centros de distribuição. Uma terá início às 5h da manhã de terça, com normalização às 5h da manhã de quarta-feira, ou seja, são 24 horas de possível interrupção. A outra começará às 13h de terça, com normalização às 13h de quarta-feira. Quando houver repetição de nomes, são regiões diferentes dentro de um mesmo bairro.

Confira os bairros afetados:

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar reforça que, de acordo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

