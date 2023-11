Cidade na RMC registra maior acumulado de chuva do país em 24 horas

Em 24 horas, Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, foi a cidade onde mais choveu no Brasil, segundo uma medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Foram 159,4 mm de chuva acumulados das 18h30 de quarta-feira (22) até às 18h30 de quinta (23).

Outras cidades da região metropolitana apresentaram um grande volume de chuva no mesmo período. Campo Largo com 120,2 mm, Pinhais com 109,0 mm, e Piraquara com 108,2 mm.

A chuvarada em Almirante Tamandaré provocou prejuízos na cidade. O alagamento atingiu várias casas e alguns imóveis precisaram de auxílio de bombas para retirar a água dos quintais. Em uma escola, os alunos subiram nas carteiras depois que a enxurrada invadiu salas de aula.

