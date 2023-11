Um cantor de gospel foi condenado a 60 anos de prisão em regime fechado por ter matado a mulher e o filho dela, de 9 anos, em setembro de 2021, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. A sentença foi proferida na última quinta-feira (23) pelo Tribunal do Júri. O casal era conhecido na cidade por cantar músicas religiosas.

No julgamento, o Conselho de Sentença acatou integralmente a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) de que as vítimas foram mortas com as qualificadoras de meio cruel, pois foram impedidas de defesa. O autor do crime também foi condenado pela prática de feminicídio.

As vítimas foram mortas em casa, a facadas, durante a noite. Após o crime, o denunciado fugiu. Ele e a mulher, que era uma cantora gospel, ainda tinham uma filha, de 2 anos, que foi deixada trancada na casa, com os corpos da mãe e do irmão.

O autor do crime já se encontra preso, e inicia de imediato o cumprimento da pena, sem direito de recorrer em liberdade. Além da prisão, ele foi sentenciado a pagar uma indenização para a filha dele e da vítima, fixada em valor mínimo de R$ 1 milhão. De acordo a sentença, isso foi aplicado “para lhe trazer o mínimo de segurança financeira durante sua infância e adolescência”.

