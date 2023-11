A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) ira votar nesta segunda-feira (27), em primeiro turno e com regime de urgência, uma operação imobiliária de R$ 38 milhões. Esse é o valor total da permuta de 27 lotes públicos de metragem reduzida por dois grandes terrenos da empresa IVC Empreendimentos Imobiliários, localizados no bairro Abranches. A ideia é usar as áreas da empresa, de 87 mil m², para criar um novo parque, na bacia do rio Belém.

O projeto é chamado de Colinas do Abranches, e se aprovado, a obra ficaria pronta em dezembro de 2024.

+ Leia mais: Grande limpeza vai afetar abastecimento em mais de 100 bairros em Curitiba e RMC

O maior lote que a prefeitura deseja adquirir da IVC Empreendimentos Imobiliários foi orçado em R$ 28,276 milhões e tem 58.903,03 m² de área, enquanto o outro tem 28.349,19 m² e custará R$ 10,027 milhões. Eles ficam a poucos metros do Parque São Lourenço e, depois de convertidos em Colinas do Abranches, a expectativa é que a área alagável previna o assoreamento da área verde vizinha.

Permuta neles!

Na última sexta-feira (24), ocorreu uma reunião com os vereadores e técnicos da prefeitura. De acordo com a explicação da superintendente da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação, Alessandra Paluski, a operação imobiliária ganhou esse modelo de permuta devido a falta de dinheiro no caixa do Executivo para desapropriar as áreas. “Era um valor vultoso, porque não havia orçamento. Temos que aprovar neste ano para não perder o trabalho com a entrada em vigor da nova Lei das Licitações”, explicou Alessandra.

+ Veja também: Padre Reginaldo Manzotti é internado às pressas após complicações de cirurgia

Projeto não é novo!

Ainda na reunião com os vereadores e técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), foi explicado que o projeto tem 12 anos, resultado de um grupo de trabalho focado em soluções baseadas na natureza. O objetivo principal da criação do Colinas do Abranches é evitar alagamentos na região em dias de chuvas intensas, como ocorreu em outubro na capital. ” Se você segura as águas da chuva no Norte, reduz o impacto no centro da cidade”, informou Jean Brasil, superintendente de Obras e Serviços da SMMA.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais