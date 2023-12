Um homem de 62 anos foi resgatado com vida após se afogar no mar de Matinhos, no Litoral do Paraná nesta sexta-feira (15). Guarda-vidas estavam observando a primeira arrebentação às 8h30, quando avistaram o idoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem havia chegado de Curitiba, quando se afogou em uma faixa não protegida. De imediato, os guarda-vidas que estavam no posto de Betaras deslocaram até o lugar e iniciaram os procedimentos de reanimação pulmonar.

Uma equipe médica do helicóptero Falcão 04, ambulância do Corpo de Bombeiros Militar e demais militares presentes atuaram por 30 minutos, obtendo êxito para estabilização da vítima e posterior encaminhamento ao Hospital Regional, em Paranaguá. No local havia sinalização de perigo, em virtude de um grande buraco no mar.

Orientações

O Corpo de Bombeiros sempre orienta para que o banhista procure sempre uma faixa protegida por Guarda-Vidas para um banho de mar mais seguro, fique atento às sinalizações de perigo e não faça ingestão de bebida alcoólica antes de entrar no mar.

