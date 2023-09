O evento que vai celebrar o Dia Mundial do Crochê em Curitiba, marcado para o dia 12 de setembro, tem mais 100 vagas abertas para artesãos e artesãs. Com isso, agora são 500 vagas para participar de um dia repleto de atividades pedagógicas, promocionais e alusivas à arte milenar do crochê. Veja abaixo as atividades da programação.

LEIA MAIS – Show de sensação da internet recoloca Vila Capanema na rota de eventos de Curitiba

De acordo com a organização, o aumento das inscrições atende a alta demanda de artesãos e profissionais do crochê da cidade para participarem do encontro. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Dirceu Graeser, anexo à Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba.

VIU ESSA? Avalanche a caminho de Curitiba: mais de 15 mil flores formam cascata gigante

Para participar

Para o credenciamento, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99616-1505, número exclusivo da coordenadoria. A organização pede apenas a doação livre de 1 kg de alimento não perecível para quem efetuar a inscrição ao Dia Mundial do Crochê.

LEIA AINDA – O melhor risole do mundo é do Bar do Dante, no Juvevê

Os mantimentos arrecadados serão entregues para a comunidade da área próxima à sede oficial da ONG Lucianas e Marias, promotora do encontro, nas regiões do Caximba e Tatuquara.

Encontro do Dia Mundial do Crochê em Curitiba tem 500 vagas abertas. Foto: Daniel Castellano/ SMCS

Apoio e Cronograma

A programação será diversificada e inclui oficinas de crochê, exposição de arte em crochê, mostra temática e social, ginástica laboral, aula de crochê com a professora Sandra Brum e convidados, entre outras surpresas em definição.

Organizado pela ONG Lucianas e Marias, o evento tem apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Fundação de Ação Social (FAS), Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e administrações regionais.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…