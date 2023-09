O estádio Durival Britto e Silva, a Vila Capanema, do Paraná Clube voltará a receber shows ainda em 2023. No dia 30 de setembro, um sábado, o local receberá a apresentação da cantora e influencer Luisa Sonza. O evento recoloca o estádio do Tricolor na rota das grandes apresentações após os shows do Pear Jam em 2011 e Guns N’ Roses, em 2014.

O espaço é mais uma alternativa de local para apresentações em Curitiba, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte. A localização do Estádio é privilegiada, no bairro Jardim Botânico, ao lado do Centro da cidade, com fácil acesso para os espectadores.

A atração deste retorno é Luisa Sonza, cantora que detém hoje – com folga – o maior número de reproduções de um álbum na história do Spotify Brasil: mais de 15 milhões em apenas 24 horas. O show faz parte das comemorações dos 10 anos do Curitiba Cult e tem realização da CWB Brasil

As vendas dos ingressos começam na próxima segunda-feira (04), às 18h, pelo site Ingresse.com.

