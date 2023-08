Em Curitiba, o Dia Mundial do Crochê será celebrado em 12 de setembro com um evento repleto de atividades pedagógicas, e de promoção à arte milenar de tecer fios e vestuários. A ação vai acontecer no Ginásio de Esportes Dirceu Graeser, anexo à Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba, das 9h às 12 h e das 14h às 17h.

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas devem ser feitas pelo número de WhatsApp (41) 99616-1505. A coordenação pede a doação livre de 1 kg de alimento não perecível.

O evento espera receber 400 artesãs e artesãos de Curitiba. A programação inclui exposição de arte em crochê, mostra temática e social, ginástica laboral e aula de crochê com a professora Sandra Brum e convidados.

O evento é organizado pela ONG Lucianas e Marias com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Fundação de Ação Social (FAS), Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e administrações regionais.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos na comunidade, principalmente, na área de abrangência da sede da ONG Lucianas e Marias, nas regiões do Caximba e Tatuquara.

A última edição da atividade aconteceu em 2019, mas foi interrompida por conta da pandemia da covid-19.

Atendimento da ONG Lucianas e Marias

A ONG Lucianas e Marias, fundada por Luciana Cortez, atende pessoas em situações de vulnerabilidade social.

A organização também recebe alunos com depressão e ansiedade, encaminhados por profissionais de saúde. Além do apoio emocional e o acolhimento social, os participantes aprendem uma profissão e um meio de ganhar renda, por meio de encontros e oficinas.

A organização é composta por várias coordenadoras. São elas: Meire Cristina dos Santos, Luciana Alves dos Santos, Ana Maranhos, Natália Lecim, Roseli Espíndola, Roselene da Silva Fonseca, Lúcia Marlene Donato Cortez e Luciana Cortez.

