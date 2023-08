A manutenção de equipamentos na Estação de Tratamento de Água Iraí da Sanepar, deve afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba, Pinhais e Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, na quarta-feira (30).

O serviço será feito a partir das 8h30, com normalização do abastecimento prevista pela empresa para a madrugada de quinta-feira (31).

Bairros afetados

Curitiba: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Água Verde, Batel, Rebouças, Cristo Rei, Prado Velho, Atuba e Santa Cândida.

Pinhais: Atuba, Jardim Cláudia, Emiliano Perneta, Centro, Pineville e Alto Tarumã.

Colombo: Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel, Osasco, Roça Grande e Curitibano.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade.

Dúvidas e reclamações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, a empresa recomenda ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

