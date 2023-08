Avalanche a caminho de Curitiba: mais de 15 mil flores formam cascata gigante

Curitiba vai receber no próximo sábado (02) uma “Avanche de Flores“. A intervenção artística, assinada pelo artista Eduardo Srur, será montada com mais de 15 mil flores de tecidos perfumados, que formação uma cascata de 4,5 metros. A estrutura promete chamar a atenção de quem passar pelo Shopping Estação das 9 às 18 horas.

A novidade, que tem se espalhado pelo país, é uma ação da Comfort, marca Top of Mind de amaciantes do Brasil em 2022. Toda a exposição floral promete trazer a sensação de perfume dos produtos da marca.

“A nossa ‘Avalanche de Flores’ chega para perfumar a cidade de Curitiba, reconhecida pela sua paixão por flores, expressa em diferentes cenários da cidade, como o Jardim Botânico, Rua das Flores, entre outros. A ideia é sensibilizar o público com as fragrâncias da marca que estarão presentes nas milhares de flores que compõem a instalação no local”, afirma o artista Eduardo Srur.

Antes de chegar na cidade conhecida pelas suas extensas áreas verdes, a Avalanche de Flores já espalhou toda a sua fragrância em São Paulo e Salvador, e desembarca agora no Shopping Estação Curitiba, estrategicamente escolhido como palco do evento em razão da grande circulação de pessoas no complexo, cerca de 25 mil por dia, além de sua localização privilegiada – na região central e cercado por grandes avenidas, permitindo que todos possam conferir a manifestação cultural.

Beatriz Seabra, gerente de marketing de Comfort, destaca a importância da capital paranaense e de toda a região Sul nas estratégias da marca: “A intervenção artística potencializa o impacto da fragrância e transmite às pessoas toda a sensação boa que esse mar de flores ativa nos nossos sentidos. Queremos, enquanto marca, estar cada vez mais próximos dos consumidores da região Sul, centro estratégico para nossos negócios, promovendo uma experiência diferenciada. Estamos muito felizes de termos conseguido levar a nossa Avalanche perfumada para Curitiba e outras cidades”.

As milhares de flores de tecido foram trabalhadas manualmente e, posteriormente, serão doadas para a Sustexmoda e Fundo Social de São Paulo, instituições sociais parceiras que desenvolvem ações reutilizando esses materiais, gerando renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social e promovendo um descarte consciente com impacto positivo ao meio-ambiente.

Serviço

Avalanche de Perfume toma conta de Curitiba

Local: Shopping Estação Curitiba

Dia: 2/9 (sábado)

Horário: 9h às 18h

Entrada: Gratuita. Não é necessário agendar visita

