Com um prejuízo estimado em R$ 2 milhões provocados por roubo de cargas, uma organização criminosa está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Geladeiras, sapatos, peixes e óleo vegetal foram alguns dos produtos desviados. O roubo de itens do show do astro da música Harry Styles, em Curitiba, também é investigado (veja detalhes abaixo).

LEIA MAIS – Buscando a melhor coxinha de terminal de Curitiba? Veja uma dica das boas!

Segundo a Polícia Civil, um roubo realizado no mês de setembro do ano passado, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, mostrou a força dos bandidos ao manter o motorista do caminhão refém até o término da ação.

LEIA AINDA – Curitibana toca piano em show do Coldplay e faz homenagem incrível ao falecido pai; Vídeo!

“Normalmente as cargas eram escolhidas de forma aleatória. Eles iam em postos de gasolina de Curitiba e circulavam pelas rodovias, observando até acharem a oportunidade de cometer o crime”, comentou o delegado André Feltes.

VEJA MAIS – VÍDEO! “Homem Aranha” se pendura em fiação para roubar fios de cobre em Curitiba

Após essa investigação, nove pessoas foram presas em janeiro de 2023. Na oportunidade, foram apreendidas duas armas de fogo, bloqueadores de sinal e aparelhos utilizados durante as ações criminosas.

Nesta quinta-feira (16), uma nova operação da Polícia Civil busca cumprir ordens judiciais em Curitiba e na Região Metropolitana.

Itens do show

A investigação apurou ainda que um roubo de carga ocorrido no fim de 2022 teria relação com a organização criminosa.

O crime resultou em um prejuízo de R$ 1 milhão em materiais roubados que seriam vendidos em um show internacional, do cantor Harry Styles. Parte desses itens foram recuperados pelos policiais civis.

Veja que incrível