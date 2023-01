Uma quadrilha especializada em roubo de cargas foi alvo de uma mega operação da Polícia Civil do Paraná na manhã desta segunda-feira (23). A Investigação contra essa quadrilha começou após um roubo de uma carga de óleo vegetal. Depois, policiais descobriram que estes marginais são os mesmos que roubaram, em Dezembro, uma van com produtos que seriam vendidos no show do cantor Harry Styles, em Curitiba, no último mês de dezembro.

Segundo a Polícia Civil os mandados estão sendo cumpridos 25 mandados em Curitiba, Campo Magro e Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Dentre os mandados estão dez de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. O prejuízo estimado causado pela quadrilha supera R$ 2 milhões.

Quadrilha foi a responsável pelo ataque contra uma van com produtos que seriam vendidos no show do cantor Harry Styles, em Curitiba. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

A investigação apurou que os marginais estão ligados ao um roubo de materiais que seriam vendidos no show do cantor Harry Styles, em Curitiba, em dezembro do ano passado. Os itens foram avaliados em R$ 1 milhão e, parte deles, foi recuperado pelos policiais civis.

Van com itens que seriam vendidos no sho de Harry Styles em Curitiba foi roubada após emboscada. Foto: Reprodução/Instagram.

Mais de 50 policiais participam da operação que ainda conta com o apoio de um dos helicópteros da PCPR.

Como a quadrilha atuava

A PCPR apurou que a organização criminosa escolhia as cargas, cometia o crime e mantinha o motorista do caminhão refém até o término da ação criminosa.

“Normalmente as cargas eram escolhidas de forma aleatória. Eles iam em postos de gasolina de Curitiba e circulavam pelas rodovias, observando até acharem a oportunidade de cometer o crime”, explicou o delegado da PCPR André Feltes.

As investigações continuam a fim de identificar outros integrantes da organização criminosa.

