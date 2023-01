Sabe aquela música da água mineral que anima os carnavais na voz de Carlinhos Brown? Um folião levou ao limite o trecho da letra que pergunta “tá com sede?” e se refrescou no histórico bebedouro do Largo da Ordem, no centro de Curitiba. Veja abaixo o vídeo da folia.

Durante o grito de carnaval do tradicional bloco Garibaldis e Sacis, o folião não se fez de rogado e usou o bebedouro como uma piscina particular, para espanto e diversão das pessoas que também curtiam as músicas carnavalescas ou que passavam pelo local.

A região é um dos pontos turísticos mais movimentados da capital.

A cena inusitada, registrada em video, comprova que Curitiba entrou na onda das festividades carnavalescas já faz muito tempo. As saídas de blocos no pré-carnaval dão gás pra folia nos finais de semana que antecedem o carnaval.