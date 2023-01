Um antigo problema para quem transita pela região sul de Curitiba está com os dias contados. Obras da prefeitura pretendem desatar um incômodo “nó” que prejudica o trânsito em um importante cruzamento na divisa entre Capão Raso e CIC com a reestruturação e correção geométrica na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a intervenção inclui a implantação de calçadas planas e acessíveis, ciclovia, paisagismo e novo sistema de drenagem no local.

Iniciadas em 6 de janeiro, as obras no local incluem a execução de uma nova rotatória, 353 metros de calçadas, 147 metros de ciclovia e 386 metros de novo pavimento.

Obras entre o Capão Raso e CIC. Foto: Daniel Castellano/SMCS

A intervenção vai dar um novo traçado na confluência das ruas Pedro Gusso e Senador Acioly Filho e teve início com a escavação das pistas e alargamento das vias. Também já se iniciaram os serviços para a implantação de novas caixas de captação de águas pluviais, que vão criar um sistema de drenagem local mais eficiente.

A regularização das calçadas, que serão planas e acessíveis seguindo o padrão do projeto Caminhar Melhor, a ciclovia e o paisagismo serão as etapas finais. A previsão de conclusão dos trabalhos é para a primeira quinzena de abril, porém, o cronograma pode sofrer alterações se houver muita chuva no período.

Imagem mostra correção geométrica no trevo da Rua Pedro Gusso com Rua Sen. Accioly Filho. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Sistema viário

A intervenção integra um lote de obras similares e planejadas pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba (Ippuc) para melhoria do sistema viário em toda a cidade. Nos próximos meses, obras de correção geométrica e regularização de calçadas serão executadas em outras cinco ruas: Izidoro Chanoski, Arthur Leinig, Carlos Razera, João Tschannerl e Antônio Drade.

Nos últimos anos, obras de correção geométrica semelhantes foram executadas na Cruz do Pilarzinho e na Rua Eduardo Sprada (CIC). E ocorreram ainda adequações no entroncamento das ruas Mateus Leme, João Gava e Nilo Brandão, na esquina do Parque São Lourenço.

Outra intervenção parecida foi feita no Campo de Santana, com a correção geométrica e implantação de uma rotatória na confluência das ruas Presidente João Goulart, Dirce Rogal Tomazeli, Marcos Bertoldi e Alda Bassete Bertholdi.

