Em uma nova etapa do projeto 100 Mil Árvores para Curitiba, a prefeitura começa na próxima segunda-feira (23), a distribuir 10 mil mudas de árvores frutíferas e ornamentais para a população da cidade. Entre as mudas disponíveis, os moradores podem escolher entre espécies como araçás, aroeiras-vermelhas, dedaleiros e ipês.

O objetivo do projeto100 Mil Árvores para Curitiba, desenvolvido pelo Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria de Meio Ambiente, é chegar aos 330 mil plantios na comemoração dos 330 anos de Curitiba, em 29 de março.

Moradores da Regional Bairro Novo serão os primeiros a poder buscar de árvores nativas mudas distribuídas gratuitamente pela Prefeitura, a partir das 14h de segunda-feira, na Rua da Cidadania do Bairro Novo. As outras nove regionais fazem as entregas até o dia 31 de janeiro.

Cuidados com a escolha do local

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras do projeto de urbanização municipal.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

O aumento da área verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre.

Serviço

Onde buscar a sua muda?

Segunda-feira (23)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

Terça-feira (24)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h)

Quarta-feira (25)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 9h)

Quinta-feira (26)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 9h)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (a partir das 14h)

Sexta-feira (27)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

Segunda-feira (30)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 9h30)

Terça-feira (31)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

*A distribuição vai até o fim dos estoques

