Já estão à venda os ingressos para 56ª edição da Festa da Uva de Colombo. As entradas estão disponibilizadas de forma online por meio do site Ingresso Nacional e também em pontos de vendas. Os locais autorizados estão distribuídos em Colombo e Região Metropolitana.

O tradicional evento acontece nos dias 02, 03, 04 e 05 de fevereiro e contará com atrações especiais durante os dias de Festa, que será realizada pela Prefeitura Municipal juntamente com a Drial Eventos, empresa contratada por meio de licitação.

Vale lembrar que somente no dia 02 de fevereiro a entrada é franca.

Programação

A festa será no Parque da Uva, dias 2, 3, 4 e 5 de fevereio de 2023. Segundo os organizadores, a festa vai reunir a maior colônia italiana do Paraná, artistas locais, grupos folclóricos e artesãos, exposições, parque de diversão, além do melhor da gastronomia típica. A abertura oficial na quinta-feira (02) e o show gospel com a Banda Gratidão.

Na sexta-feira (03) o show nacional será com Zé Neto e Cristiano. No sábado (04) dois grandes shows no palco principal do evento com o samba do Grupo Raça Negra e o gauchesco com Baitaca. No domingo, acontece a tradicional missa que deu origem à Festa da Uva. Ela será celebrada pelo Padre Cleverson Evangelista. À noite, duas grandes atrações com George Henrique e Rodrigo e Guilherme e Benuto.

Pontos de venda físicos

Almirante Tamandaré

Supermercado Rio Verde (Aceita pagamentos em Dinheiro, Débito, Crédito) – Telefone: (41) 992701361 – Avenida Emílio Johnson, 755

Colombo

Harger e Silva Supermercados (Aceita pagamentos em Dinheiro, Débito, Crédito) – Telefone: (41) 30124602 – Estrada da Ribeira BR-476 km 2500.

Hiper Rio Verde (Aceita pagamentos em Dinheiro, Débito, Crédito) – Telefone: (41) 992707753 – Marginal Direita, 322.

MaxiFarma (Aceita pagamentos em Dinheiro, Débito, Crédito) – Telefone: (41) 992079565 – Rua Maximiniano Betinardi, 8340 – Sala 1.

Atrações

O evento, que acontece no Parque Municipal da Uva, terá início no dia 02 de fevereiro. A atração principal será o show gospel do grupo Gratidão.

Na sexta-feira, 03, é a vez da dupla Zé Neto e Cristiano subir ao palco. No sábado, 04, é a vez do grupo de samba e pagode Raça Negra e do gaúcho Baitaca. As duplas sertanejas, George Henrique e Rodrigo e Guilherme e Benuto prometem agitar os visitantes com seus hits no dia 05. E terá muito mais! Diversas atrações locais e regionais animarão o público presente durante os 04 dias de Festa.

Serviço

56ª Festa da Uva de Colombo

Data: De 02 a 05 de fevereiro

Local: Parque Municipal da Uva – Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro

