O agitado período do pré-carnaval nos finais de semana de Curitiba já começou com apresentações do bloco Garibaldis e Sacis e de vários outros bloquinhos que surgiram nos últimos anos. Ja foram dois fins de semana com muita folia pelas ruas da capital. E, para a alegria dos foliões, neste próximo fim de semana também tem programação.

Vale lembrar que qualquer alteração nas datas e horários pode ser acompanhada nas redes sociais dos blocos!

LEIA TAMBÉM:

>> Tamagotchi, Walkman e Polaroid: conheça os produtos nostálgicos que voltaram mais modernos em 2023

>> Vinho e diversão! Vinícolas da região de Curitiba recebem visitantes neste verão

Programação deste fim de semana!

O Garibaldis e Sacis, mais famoso bloco de Curitiba que plantou a sementinha para os prés-carnavais na cidade, se apresenta no domingo (22), saindo do Paço da Liberdade por volta das 15h, em direção à Boca Maldita, no Centro. O tema da apresentação será “Homenagem ao Malinski”.

Na sexta-feira (20), o Bloco Burlesco Cachorras fará uma saída comemorativa dos 7 anos de formação do bloco. A saída deve ocorrer a partir das 19h, na Lanchonete Laurentina, localizada na Avenida Jaime Reis, 396. O bloco também promete a realização de concurso e desfile de fantasias.

No sábado (21), é a vez da criançada cair na folia. O Siribloco se transforma em “siribloquinho” e fará uma apresentação de pré-carnaval especial para as crianças. A festança está marcada para começar às 15h, na Praça 29 de Março.

Também no sábado, a apresentação de blocos de rua continua com o Maracatu Aroeira, às 17h, no local onde fica o Bondinho da Rua XV de Novembro, no Centro.

Ainda no domingo, além dos Garibaldis também haverá saídas de mais quatro outros blocos. Tem o bloco Afro Pretinhosidade, às 14h, na Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 381; tem o Ela Pode, Ela Vai, às 14h, na Praça da Mulher Nua (em frente ao Cataia Bar); também tem Segura o Curitiba + Trupe Guará, às 17h, no Bebedouro do Largo da Ordem; e Bloco de Pífanos, às 16h, também no Bebedouro do Largo.

Veja que incrível