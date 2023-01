Conhecer um vinhedo, com direito a visita guiada, contato com as parreiras e com o processo de elaboração do vinho é uma experiência que está mais perto do que se imagina. Em Araucária e Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, ocorrem eventos em vinícolas com experiências abertas aos visitantes.

A Vinícola Legado promove a Festa da Colheita, em Campo Largo. São dois fins de semana nos quais os participantes têm a oportunidade de acompanhar eventos diferentes na vinícola.

A colheita das uvas bordô começam no amanhecer na Vinícola Legado. Foto: Divulgação

Nos dias 21 e 22 de janeiro, das 10h30 às 16h, ocorre o Amanhecer no Vinhedo, com a colheita de uvas bordô. A visita guiada inclui roupas especiais para entrar no clima e o consumo dos frutos colhidos na hora. Além disso, os participantes podem levar para casa um quilo de uva.

As uvas Merlot e Viognier são usadas na produção de espumantes. Foto: Divulgação

Nos dias 4 e 5 de fevereiro é a vez da Colheita com Espumante, também das 10h30 às 16h. Nestes dias, serão colhidas as uvas viníferas Merlot e Viognier, usadas na produção do espumante Flair. Uma oportunidade também de degustar o espumante no vinhedo.

O roteiro

Os dois eventos começam na casa sede da Vinícola Legado, com as boas-vindas, explicações sobre o processo e entrega de kits que vão auxiliar a atividade. Nele o cliente recebe chapéu, avental, tesoura e cesta.

Depois de visitarem o vinhedo na companhia dos proprietários da Vinícola, os participantes são convidados a degustar uma mesa com produtos locais, como pernil desfiado, escabeche de carne, quiches, empanadas, mix de pães, salada de grãos e grega, caponatas, queijos, frios e folhado de chocolate.

Os passeios custam entre R$ 90 e R$ 225. Crianças menores de 5 anos não pagam. Os ingressos podem ser adquiridos no hotsite do evento.

Eventos em vinícolas: Araucária tem visita guiada

Em Araucária, a visita inclui os parrerais e outras belezas da região. Foto: Divulgação

A partir desta sexta-feira (20), a Vinícola Araucária começa a receber participantes para suas visitas guiadas. Até o dia 20 de fevereiro, é possível acompanhar o processo de elaboração do vinho, aprender sobre o manejo dos parrerais e degustar rótulos produzidos no local.

A imersão dura cerca de uma hora e custa R$50 por pessoa. No roteiro é possível incluir almoço no restaurante Gralha Azul, com valores entre R$55 (menu kids) e R$120 (menu Araucária).

Mais informações e reservas pelo site da vinícola.

Veja que incrível