Curitiba e região metropolitana possuem atrativos turísticos que podem ser curtidos com a família toda. Se a ideia é agradar crianças e adultos, conhecer um lugar diferente, nem sempre lotado, pode ser o diferencial para esse período de férias.

Por isso, pensando em fugir de locais tradicionais como o Museu Oscar Niemeyer (MON), Jardim Botânico, Parque Barigui e outras belezas da capital, separamos oito opções de passeios para aproveitar as férias e os finais de semana em família e ainda render boas fotos de lembrança dos primeiros dias de 2023.

1 – Parque Municipal Gomm

Parque Gomm revitalizado ganha Memorial Inglês. Curitiba, 27/11/2019. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Quer levar a garotada para conhecer um parque com o charme da Inglaterra? Esse local é o Bosque Gomm, que fica no bairro Batel, entre o Shopping Pátio Batel e a Casa Gomm. O espaço é a antiga residência da família que dá nome ao parque. O local chegou a sediar o Consulado Britânico em Curitiba e é Patrimônio Histórico da cidade. Entre as atrações do espaço, as famílias podem encontrar um playgound com brinquedos inclusivos, cancha de basquete, deck, casinha do coelho, pista para circulação e um memorial inglês. Para criar esse ambiente britânico, o parque conta ainda com elementos como a cabine telefônica vermelha, típica do país europeu.

Endereço: Rua Bruno Filgueira, 666 – Batel, Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h

2 – Choripan do Ahú

Inaugurado em dezembro de 2022, integra a rede que traz lanches e cultura latina para Curitiba. O novo endereço tem um espaço temático que relembra um dos pontos turísticos mais importantes de Buenos Aires: a Mafalda de San Telmo. O novo Choripan da rede ainda conta com um painel com grafite dos dois maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Maradona e Pelé, que fica ao lado de um balanço para crianças e adultos aproveitarem a diversão. Assim como os outros bares da rede, o Choripan do Ahú é pet friendly e possui espaço kids para a garotada se divertir.

O gastrobar tem um cardápio variado de lanches choripan, porções e pratos da casa que podem ser apreciados com cerca de dez sabores de linguiças, entre eles frango com queijo coalho, pernil com pimenta e porco Moura caipira. Outras delícias do cardápio são as empanadas e os alfajores, ambos tradicionais em países como a Argentina. O cliente ainda tem diversas bebidas no cardápio, como a cachaça de Jambu, o gin Hambre de Colores e o tradicional chope pilsen Chucho Perro.

Endereço: R. Francisco Scremin, 290 – Ahú, Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira, das 17h30 às 23h; sexta-feira, das 16h30 às 00h; sábado, das 14h30 às 00h; domingo, das 14h30 às 22h.

3 – Vale da Música

A Ópera de Arame também é uma excelente opção para a família curtir as férias. Lá, é possível encontrar o Vale da Música, festival permanente de arte apresentado pelo Bradesco e com realização da Futura Fonte em parceria com a DC Set Group e que vem trazendo inúmeras ofertas culturais para todo o espaço do icônico teatro. Uma excelente pedida para quem busca o contato com muita música, natureza e arte.

Lá, é possível curtir três exposições: “Do Ritmo ao Algoritmo”, que reconta a história da música e traz 15 painéis gigantes; “Afetos Urbanos e Cidades Possíveis”, que é um ciclo de exposições com artistas locais contemporâneos e traz olhares diversos sobre a cidade de Curitiba, expressos na fotografia, nas artes digital e urbana; e “O Curso das Coisas”, em que 12 artistas participam com obras que vão da fotografia ao vídeo e instalações e performances.

Além disso, é possível subir no palco do teatro, levar a criançada pra percorrer o caminho da mata, trilha que fica aos fundos do teatro e, de quebra, ver patos e outros animais andando pelo local. Nos decks do restaurante, dá pra saborear um bom lanche ouvindo música instrumental no Palco Flutuante, um dos charmes do local.

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 10h às 18h (em janeiro)

Ingressos: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada (às quartas-feiras, moradores de Curitiba que comprovarem residência têm entrada gratuita – exceto feriados).

4 – Parque das Águas de Pinhais

Drive-thru natalino do Parque Náutico estreia nesta quarta-feira. Foto: Divulgação

Uma das principais atrações na Região Metropolitana de Curitiba é o Parque das Águas de Pinhais. No espaço a criançada pode aproveitar o parquinho com escorregador, balanço e gangorra. O espaço é pet friendly e conta ainda conta com pistas de caminhada e ciclovias, além de pontes, bancos, mirante, bicicletário e academia ao ar livre. Se bater aquela fome, o parque tem uma praça de alimentação com food trucks. O parque tem fácil acesso tanto para os moradores do município quanto para quem mora em Curitiba, pois está próximo de bairros como Cajuru, Capão da imbuia e Bairro Alto, além de estar próximo à Piraquara.

Endereço: Rodovia João Leopoldo Jacomel com Estrada Ecológica, Pinhais (PR).

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h30 às 21h

5 – Parque São José dos Pinhais

Com balanço, gangorra e outras estruturas típicas para as crianças se divertirem, além de um parcão para que os pets possam gastar energia, o Parque São José dos Pinhais é uma opção não só para os moradores da cidade da Região Metropolitana. Localizado na Avenida Comendador Franco, o espaço fica próximo aos bairros Uberaba, Cajuru e Boqueirão. Os visitantes podem encontrar vários equipamentos para passar um dia de lazer, como churrasqueiras, academia ao ar livre, pista de caminhada, campo de futebol e uma área de descanso. Além disso, contemplação à natureza não falta no parque: lagoas e um horto municipal garantem o contato com o meio ambiente.

Endereço: Av. Comendador Franco – Cidade Jardim, São José dos Pinhais (PR), próximo ao portal da cidade

Horário de funcionamento: aberto todos os dias, 24 horas

6 – Parque Náutico de Curitiba

Drive-thru natalino do Parque Náutico estreia nesta quarta-feira. Foto: Divulgação

Localizado nas proximidades dos bairros Boqueirão e Alto Boqueirão e da cidade de São José dos Pinhais, o espaço, além de ideal para a prática de esportes náuticos, é também perfeito para fotos e passeios em família. Conta com playground para a criançada, academia ao ar livre, Jardim de Mel (com abelhas jataí, sem ferrão), comércio ambulante, food trucks, além da Torre de Cronometragem, um dos símbolos da região. Essa estrutura é feita com troncos de madeira, assim como a ponte que dá acesso a ela. Ainda que a torre não seja aberta a visitação, é o cartão de visitas para fotos em família.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205 – Boqueirão, Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: das 6h às 20h, diariamente

7 – Parque Municipal Lago Azul

Espaço na zona sul de Curitiba, está localizado no bairro Umbará. Trata-se de uma antiga propriedade privada na qual funcionava um moinho de milho. As instalações da família que era proprietária do local estão mantidas no parque: a casa de madeira, sede da propriedade; o moinho movido à água do lago; e o paiol de milho. O parque tem playground para a criançada, além de brinquedos de troncos. Conta ainda com canchas de vôlei, futebol, academia ao ar livre, ciclovia, mirante, passarela, praça central, trilhas e pista de caminhada.

Endereço: Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará, Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: das 6h às 20h, diariamente

8 – Parque Municipal Cambuí

No domingo (11), as atividades do Festival 100% Esporte acontecem no Parque Cambuí, na Fazendinha. Foto: Luiz Costa/SMCS

Com praça central, mirante, passarela, lago, pista de caminhada, trilhas, academia ao ar livre, playground e ciclovia, o Parque Cambuí está no bairro Fazendinha, em Curitiba, e é um espaço de mata nativa e ciliar. O nome do parque vem de uma espécie de árvore nativa bastante presente na região. O lago é outra das atrações do espaço, e passou por limpeza no ano de 2021. Junto com os parques Tanguá, Tingui e o Barigui, o Cambuí compõe um conjunto de unidades de conservação localizadas às margens do Rio Barigui.

Endereço: R. Carlos Klemtz, 1989 – Fazendinha, Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: das 6h às 22h, diariamente.

