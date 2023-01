Se você gosta de doces, atenção, as próximas imagens são especiais para você. Afinal, os estabelecimentos gastronômicos de Curitiba capricharam na criatividade, cremosidade, textura, cor e sabores dessas sobremesas. Tem doces com ingrediente inédito e outros que mexem com o imaginário de adultos e crianças. O Bom Gourmet provou e selecionou cinco novas sobremesas em Curitiba. Na seleção, sabores inusitados e combinações irresistíveis. Ou seja, as desculpas perfeitas para você não resistir e experimentar. Delicie-se sem moderação:

Sorvete de unicórnio do Eddy’s American Cream

O visual colorido e o mix dos sabores do tutti-frutti, gomas coloridas com o chifre de chocolate é divertido e irreverente. Foto: Reprodução.

Um sorvete que encanta crianças e adultos. Esse é o unicórnio do Eddy’s American Cream, espaço que chegou à capital paranaense no último ano. O visual colorido e o mix dos sabores do tutti-frutti, gomas coloridas com o chifre de chocolate é divertido e irreverente. Outras combinações também são sucesso no Eddy’: o Morning (preparado com sorvete de leite de sabor variado e sucrilhos coloridos) e o Slime (composto com slime comestível, feito com base de tapioca, e sorvete de preferência).

No local é possível também criar um sorvete autoral utilizando os ingredientes disponíveis, como, pistache caramelizado, cubos de doce de leite, pipoca e crumble amanteigado, além de frutas e caldas especiais, como de amarena e brigadeiro com capim limão. Os preços variam de R$16 (170g) a R$22 (220g).

O Eddy’s fica na Al. Dom Pedro II, 255 – Shopping Novo Batel. Veja mais no Instagram!

Slikes da P2

Os doces têm formato de fatia, feitos de mousses em diversas texturas e uma massinha de três milímetros que, juntos, proporcionam sensações diferentes. Foto: Reprodução.

Fatias de confeitaria moderna, assim podemos definir as Slikes criadas pelo chef patissier Gustavo Lorenzon. Os doces têm formato de fatia, feitos de mousses em diversas texturas e uma massinha de três milímetros que, juntos, proporcionam sensações diferentes.

O nome Slikes é uma brincadeira com duas palavras em inglês: slice (fatia) e likes, e vem de encontro com a proposta da P2 de democratizar o acesso à confeitaria moderna, com formatos mais familiares ao público geral.

As Slikes custam entre R$13,90 e R$17,90. A P2 fica na praça de alimentação do shopping Pátio Batel. Veja mais no Instagram!

Sorvete de creme com azeitonas pretas do Baviera

Quem prova tem que desapegar da memória gustativa salgada para aceitar a azeitona como ingrediente também doce. Foto: Reprodução.

Sim, você leu certo: sorvete com azeitonas pretas. Esta sobremesa surpreende pelo inusitado e pelo sabor. Na criação do chef Alexandre Vicki, responsável pelas novidades no cardápio da casa e pela sobremesa exclusiva, a azeitonas é doce, sem deixar o gosto característico de lado. Quem prova tem que desapegar da memória gustativa salgada para aceitar a azeitona como ingrediente também doce. E acreditem, é gostoso e tem gosto de azeitona.

Quem for ao local, além do cardápio super tradicional com mais de meio século, pode provar também o novo menu de verão.

A Cantina e Pizzaria Baviera fica na Alameda Augusto Stellfeld, 18 – Centro. Horário de funcionamento, de terça a domingo, das 18h às 24h. Veja mais no Instagram!

Cookie Sandwich do American Cookies

A receita leva dois cookies, que podem ser de chocolate ao leite ou clássico brownie, com sorvete de creme no meio e recheio da escolha do cliente. Foto: Reprodução.

Se cookie por si só já é bom, recheado com sorvete, é covardia. O Cookie Sandwich faz parte das novidades de verão American Cookies e é outra nova sobremesa em Curitiba. A receita leva dois cookies, que podem ser de chocolate ao leite ou clássico brownie, com sorvete de creme no meio e recheio da escolha do cliente (creme de avelã e creme de Ovomaltine).

O Cookie Sandwich custa a partir de R$30. A American Cookies está nos shoppings Mueller, Curitiba, Jockey e Estação. Veja mais no Instagram!

Red Velvet da Frühling

Com fatias fartas, a massa é feita com frutas vermelhas, recheada com creme de cream cheese e finalizado com tradicional creme de manteiga. Foto: Reprodução.

Quem gosta do bolo Red Velvet normalmente é bem exigente, porque não é fácil encontrar um produto fiel à receita original. Quem provar o da Frühling não vai se decepcionar. Com fatias fartas, a massa é feita com frutas vermelhas, recheada com creme de cream cheese e finalizado com tradicional creme de manteiga. Texturas e sabores incríveis.

A Frühling Bolos e Tortas tem duas lojas, no Batel e no Bom Retiro. Veja mais no Instagram!