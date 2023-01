Os dias mais longos e ensolarados são um convite para frequentar restaurantes ao ar livre. Melhor ainda se a área tiver aquela cara de quintal, com muito verde, sombra e água fresca. Dos mais tradicionais aos adaptados, em Curitiba existem opções para almoço, jantar e refeições rápidas. Por isso, criamos este roteiro com estabelecimentos que, além de cardápios gostosos, têm aquele espaço externo para você curtir o sol curitibano. Confira nossa seleção:

A Caiçara

Instalado em um casarão antigo com um vasto quintal nos fundos, no centro histórico da cidade. Focado na comida servida no litoral paranaense, como barreado e muitos preparos com peixes e frutos do mar. Entre as opções estão espetinhos e petiscos grelhados, como espeto de polvo e sapateira (tipo de lagosta) assada na brasa.

Onde: Rua Dr. Claudino dos Santos, 90 – São Francisco

@acaicara

Ca’dore Comida Descomplicada

A Ca’dore é uma vila gastronômica onde vários restaurantes operam dentro de contêineres, oferecendo múltiplas opções de culinária nacional e internacional. O espaço abriga um cipreste italiano de 117 anos e possui ambientes abertos, semiabertos e fechados que comportam até duas mil pessoas.

Onde: Avenida José Gulin, 105, Bacacheri – (41) 3356-3027

@cadorecuritiba

Don Gentilis Cervejaria Artesanal

Don Gentilis é uma cervejaria familiar que produz rótulos inspirados em clássicos, seguindo predominantemente a escola alemã de pureza. A casa também possui cervejas dos estilos americano, inglês e belga, além de comidinhas para acompanhar as bebidas, como o torresmo de rolo e o hambúrguer artesanal.

Onde: Rua Treze de Maio, 282, Estância Pinhais, Pinhais – (41) 3732-0395 / (41) 99950-2185.

@dongentilis

Emporium Schmitz

A casa oferece burgers, carnes grelhadas, espetinhos, porções, 12 torneiras de cervejas artesanais (draft), além de opções de latas e garrafas. Aos sábados é servido almoço. É possível reservar as churrasqueiras, podendo levar as carnes para assar no local e comprar as bebidas no Emporium.

Onde: Rua Guaratuba, 769, Ahú – (41) 3395-0500.

@emporiumschmitz

Restaurante Vila Taboão

O restaurante fica em uma casa de madeira construída em 1919 e tem ambientes abertos, semiabertos e fechados. Os destaques da casa são o pierogi de batata ao molho bolonhesa e a alcatra com acompanhamentos (arroz, maionese, farofa, saladas e pão). O local aceita reservas para eventos.

Onde: Rua Prosdócimo Lago, 1.615, Taboão – (41) 99934-8800.

@vila_taboao

Rua Pagu

É um espaço amplo e ao ar livre no meio da cidade com programação que se diversifica entre música, dança, teatro, bazares, rodas de conversa e de leitura. O local tem cardápio próprio de comida de rua brasileira assinado pela chef Dani Testa, além de um cardápio exclusivo de drinks assinado pela bartender Jaci Andrade.

Onde: Rua Alberto Bolliger, 120, Juvevê – (41) 3538-9293.

@ruapagu

Quintana Gastronomia

Quem passa em frente ao Quintana, na Avenida Batel, talvez não tenha noção do paraíso cercado de árvores e mesas no quintal da casa, que tem ares de sítio. No local, são servidos pratos com uma pegada sustentável e de cozinha regional, bem ao estilo da chef Gabriela Carvalho. No almoço, as opções são o buffet livre ou por quilo.

Onde: Avenida do Batel, 1.140 – Batel

@quintanagastronomia

Choripan

Com cinco unidades em Curitiba, tem sua história iniciada no Centro Histórico, da rua Tapojós, onde trouxe à tona o serviço de balcão com a oportunidade de ter a experiência ao ar livre. O carro chefe da casa é o sanduíche latino que dá nome à marca. Com charcutaria própria, oferece oito sabores de linguiças, além de petiscos e sobremesas.

Onde: Rua Tapajós, 30, São Francisco; Av. Pres. Getúlio Vargas, 3777, Rebouças; Av. Cândido Hartmann, 111, Mercês; e Distrito 1340 – Rua Major Heitor Guimarães, 1130, Seminário; R. Francisco Scremin, 290 – Ahú.

@choripan.brasil

Cubano

No Centro de Curitiba, o restaurante chama a atenção com seu laranja vibrante e pelos sombreiros que dão conforto àqueles que decidem se sentar nas mesinhas na calçada. O carro-chefe da casa é o autêntico sanduíche de porco cubano: entregue em uma baguete de quase 30 centímetros recheada com tiras de mignon suíno marinadas em ervas e especiarias.

Onde: Alameda Carlos de Carvalho, 15c

@cubanocwb

Cantina do Delio

Comida tipicamente italiana, uma pitada de irreverência e generosas porções de boas histórias estão presentes em cada cantinho da Cantina do Délio, um dos pioneiros gastronômicos da Rua Itupava. O restaurante tem uma ampla área externa, com mesas cobertas, onde é possível desgustar alguns dos especiais da casa, como o Conchiglione Gorgonzola, o Tagliatelle Gorgonzola ou a Bisteca Alla Fiorentina.

Onde: Rua Itupava, 1094, Alto da XV.

@cantinadodelio

Bastards Brewery

A fábrica de cerveja artesanal tem um amplo espaço no Bom Retiro e conta com uma área externa com diversas mesas em frente à nova loja. O ex-participante do MasterChef, Rui Morschel, é o responsável pelo menu do almoço. O local abriga ainda um bar onde é possível desfrutar das cervejas, além de café da manhã, almoço e gastronomia em geral.

Onde: Rua Comendador Lustoza de Andrade, 69 – Bom Retiro

@bardafabricabastards

Espaço Depósito

Funciona em um endereço que já abrigou um depósito de madeira da família à frente do empreendimento, o que inspirou o nome da casa especializada em carnes na brasa. No menu, há pratos individuais, como a picanha e combos que servem até três pessoas, como a alcatra.

Onde: Rua Santo Antônio, 660 – Rebouças

@espacodeposito

Adele Gastronomia & Café

A fachada em tom azul claro esconde um quintal cheio de plantas e com mesinhas espalhadas em uma área aberta e sombreada. Os pratos variam conforme o dia da semana. O carro-chefe da casa, no entanto, é o brasileiríssimo prato feito.

Onde: Alameda Dom Pedro II, 628 – Batel

@adelegastronomia

Café Portfólio

Um dos braços da escola de fotografia Portfólio. Para receber o público durante a pandemia, retirou o redário do quintal e ampliou a quantidade de mesinhas. O menu segue o repertório do chef venezuelano Jesus del Carmen Diaz, que prepara petiscos para compartilhar, como as arepitas. Aos finais de semana, há pratos como o carreteiro e a costela rugosa.

Onde: Rua Alberto Folloni, 634 A – Juvevê.

@escolaportfolio

Peruano Gastronomia & Cultura

Com mesas no espaço exterior da casa e um deck, com direito à cobertura para os dias chuvosos e uma churrasqueira – de onde sai uma autêntica parrillada peruana nas noites de quintas-feiras -, o chef Fernando Matsushita tem um menu com muito ceviche, chicha morada e outras iguarias da gastronomia do Peru.

Onde: Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 675 – Tarumã.

@peruanogastronomia

Pantagruel

Com mais de 30 anos de existência, funciona em uma casa de quintal grande, repleto de árvores frutíferas. As mesas ficam distribuídas pela grama com o distanciamento recomendado para garantir a tranquilidade dos frequentadores. Com funcionamento restrito aos finais de semana, o carro-chefe da casa é a feijoada e a galinhada. No menu também há peixes e carnes com acompanhamentos e petiscos.

Onde: Rua Joaquim de Matos Barreto, 416 – São Lourenço.

@pantagruel_curitiba

Que tal Quintal?

Com um belo e amplo quintal à disposição dos clientes, o restaurante tem um cardápio baseado em autêntica culinária brasileira, com pratos como galinhada, feijoada e barreado. Atende sábados e domingos, das 11h às 16h.

Onde: Rua Professora Rosa Saporski, 1025 – Mercês.

@qtalquintal

O Limoeiro Casa de Comidas

Em suas redes sociais, o restaurante diz que “lembra a casa da vó”: ambiente simples, com quintal e jardim simpáticos abertos para os comensais. A cozinha casual, com foco na culinária italiana, tem entre as opções massas, carnes, peixes e risotos.

Onde: Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669 – Cristo Rei.

@limoeiro.casa.de.comidas

Jambu Bar Jardim

O bar tem um conceito despojado, com cadeiras de praia e boa parte das mesas ao ar livre. Da cozinha da Chef Amanda Rodrigues saem petiscos vegetarianos ou com carne, como o Bolinho Tupi, feito com farinha de tapioca granulada e recheado com carne seca, e as Coxinhas da Lapa, recheadas com palmito pupunha, alho poró, tomate e farofa.

Onde: Rua Petit Carneiro, 790 – Água Verde.

@jambu.barjardim

Bonin Bakery

A padaria oferece um serviço de café completo com mesas na varanda e no jardim. No cardápio, métodos de cafés filtrados, além de chás, doces e salgados tradicionais na França como Eclair, Pain au Chocolat e Croissant.

Onde: Alameda Prudente de Moraes, 995 – Centro.

@boninbakery

James Garden

Após 23 anos de operação, o bar precisou se reinventar por conta da pandemia e criou um gastrobar na sua área externa. No cardápio, o melhor da comida mexicana, além de diversos drinks. Funciona de quinta a domingo.

Onde: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 680 – Centro.

@jamesbarcwb

Enjoy Gastronomia

O restaurante é tocado pela chef Joy Perine e conta com um menu temático com preço fixo que muda a cada semana, assim como os elementos da decoração. A casa tem um agradável quintal com mesas externas.

Onde: Rua Almirante Gonçalves, 1579 – Rebouças.

@enjoygastronomiacuritiba

Armazém Santo Antônio

Instalado num casarão com 145 anos de história, o restaurante tem na arquitetura um atrativo a mais. Na parte externa da casa há uma mesa decorada com um belo pergolado. O menu, assinado pelo chef Giuliano Hahn, conta com grande variedade de pratos, seguindo uma linha de cozinha regional e acabamento contemporâneo.

Onde: Rua Solimões, 344 – São Francisco

@armazemsantoantoniooficial

Madá Pizza & Vinho

A marca tem duas lojas em Curitiba e ambas contam com área aberta e com deck coberto. A pizzaria segue à risca as receitas italianas, com massa de fermentação longa e natural, além de insumos de qualidade.

Onde: Rua Saldanha Marinho, 1230, Centro, Curitiba e Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, Campo Comprido.

@madapizzavinho

Bar da Maniacs

O bar fica dentro da fábrica da Maniacs Brewing, e conta com área com mesas externas que dão para o pátio da fábrica. São mais de 20 torneiras com um cardápio de pratos como carne de onça, frango à passarinho e pão com bolinho.

Onde: Avenida Munhoz da Rocha, 1049 – Cabral.

@bardamaniacs

Donna Taça

O restaurante da chef Juliana Fagundes conta com uma grande e aconchegante área externa na parte frontal da casa. No cardápio, o carro-chefe é a versatilidade: o cliente pode escolher, a qualquer hora do dia, desde carnes, massas e risotos até petiscos, bruschettas, pães e pizzas.

Onde: Rua Almirante Tamandaré,198 – Alto da XV.

@donnataca.br

Menina Zen Curitiba

Um dos espaços mais consagrados da Rua Itupava, o restaurante conta com um bar com muita área verde, jardim com redes, mezanino e um deck aquecido. Além da grande variedade de cervejas, serve pratos variados com carnes, massas e frutos do mar, além de um cardápio vegetariano.

Onde: Rua Itupava, 1353 – Alto da XV.

@meninazencuritiba

Tarantino Burger

Com uma bela área externa com cadeiras de praia e ombrelones, a hamburgueria tem toda a sua linha de pratos baseada na obra do diretor Quentin Tarantino, o que também reflete na decoração do espaço. Além dos hambúrgueres, o restaurante serve petiscos e steaks.

Onde: Rua Guaianazes, 130 – Vila Izabel.

@tarantino_burger

Ginger Bar

O bar conta com uma ampla área externa com cara de rua sem saída na parte frontal. Além dos coquetéis clássicos e criativos, o cardápio tem ainda tira-gostos. O clima é todo burlesco, com música, apresentações e toque artístico.

Onde: Rua Saldanha Marinho, 1.220 – Centro.

@gingerbarcwb

OX Room Steak House

Moderno e elegante, o restaurante – que já foi premiado por conta da sua decoração e ambiente – conta com diversas áreas de espaço aberto, com conceito que mistura lounge e American bar. No cardápio, destaque especial para as carnes, estrela da maioria dos pratos.

Onde: Alameda Dom Pedro II, 390 – Batel.

@oxroom_steakhouse

O Jardineiro

Com um enorme deck com mesas e ombrelones que pode inclusive ser reservado para eventos, o restaurante é famoso por sua feijoada e comidas de boteco. Aos domingos, diversas carnes grelhadas estão no cardápio.

Onde: Av. Manoel Ribas, 227 – Mercês.

@restauranteojardineiro

K.sa Restaurante

Sob o comando da chef Claudia Krauspenhar, o restaurante conta com uma linda varanda com fechamento de janelas para os dias frios, com acesso para a parreira de uvas na parte externa do local. No cardápio, a alta gastronomia contemporânea da chef é um espetáculo à parte, com massas, carnes e frutos do mar.

Onde: Rua Fernando Simas, 260 – Bigorrilho.

@k.sarestaurante

Yard Bar

O bar – que fica nos fundos do Sláinte Irish Pub – é um espaço todo aberto, arejado e repleto de cadeiras e sofás estilosos. A consultoria gastronômica ficou nas mãos do chef Giuliano Secco, com hambúrgueres, finger foods, pizzas e opções veganas. Já a carta de drinks inclui gins, vinhos e cocktails autorais.

Onde: Alameda Presidente Taunay, 435 – Batel.

@yard_cwb

A Ostra Bêbada

O bar movimenta há mais de três anos uma esquina antes quase esquecida no centro de Curitiba. E os melhores lugares da casa são as mesas nas calçadas. A base do cardápio são as tapas, que se assemelham aos petiscos dos bares brasileiros, além de uma grande variedade de pratos com frutos do mar.

Onde: Rua Desembargador Ermelino de Leão – Centro.

@aostrabebada

Jardim Secreto

Na frente de uma elegante casa na Avenida do Batel, o espaço é literalmente um jardim que encanta logo quem entra. Os pratos são assinados pelo chef Marco Schafer, com uma mistura de gastronomia clássica, contemporânea e mediterrânea.

Onde: Avenida do Batel, 1190 – Batel.

@jardimsecreto.ga

Olivença Cozinha Ibérica

Com uma deliciosa varanda coberta com vista para a rua arborizada, o Olivença é um dos destaques da Mercadoteca. Tem um cardápio todo baseado em culinária espanhola e portuguesa. Da culinária espanhola traz a consagrada paella e de Portugal vem o bacalhau.

Onde: Mercadoteca – Rua Paulo Gorski, 1309 – Mossunguê.

@olivencacozinhaiberica

Lupita Caffè Cucina

Outro espaço que busca reocupar o centro da cidade, o café fica no endereço do outrora Café Metrópole. Novamente, o destaque fica por conta das mesas na calçada. Atualmente sob o comando dos irmãos Dudu e Victoria Sperandio, tem no menu sanduíches, bruschettas, empadão, pão de queijo, doces e tortas.

Onde: Alameda Carlos de Carvalho, 17 – Centro.

@lupitacaffecucina

Terra Madre Ristorante

Com um deque coberto com paredes de vidro, o restaurante é referência gastronômica em Curitiba. Comandado pelo restaurateur Raphael Zanette, sua cozinha mescla a inovação contemporânea com os sabores da cozinha clássica italiana.

Onde: Rua Desembargador Otávio do Amaral, 515 – Bigorrilho

@terramadreristorante

Eklético GastroMusicBar

Com música ao vivo de diversos gêneros, comes e bebes únicos e exclusivos, o Eklético tem uma varanda para aproveitar o cardápio de drinks e porções da casa.

Onde: Av. Iguaçu, 2172, Batel.

@ekleticogastromusicbar

