Com o verdadeiro caos que se instalou nas rodovias de acesso aos litorais do Paraná e de Santa Catarina, após os desabamentos que interditaram parcialmente as rodovias BR-277, entre Curitiba e Morretes; BR-376, em Guaratuba, perto da divisa com Santa Catarina; e a histórica Estrada da Graciosa, também em Morretes; as praias de água doce das chamadas Costa Oeste e Noroeste se tornaram uma opção para quem quer fugir dos longos congestionamentos.

Localizados às margens do Lago de Itaipu e em alguns rios que cortam o Paraná, os balneários de água doce já são bastante procurados nessa época do ano, especialmente por moradores das cidades mais próximas, e têm uma boa estrutura para receber os turistas que eventualmente optem por deixar de lado as praias do litoral devido às dificuldades de acesso.

Para que você conheça um pouco mais as opções de curtir uma praia bem longe do mar, a Tribuna do Paraná foi atrás de informações sobre as principais praias de água doce em terras paranaenses. Então, conheça as opções e prepare as suas malas.

Costa Oeste

As principais praias de água doce do estado são localizadas nas margens do Lago de Itaipu, formado pelo represamento do Rio …. para a construção do reservatório da Usina de Itaipu. São uma ótima opção de lazer principalmente para quem já tem uma viagem planejada para conhecer as outras atrações turísticas da tríplice fronteira, como as Cataratas do Iguaçu e o Parque das Aves, além de aproveitar para fazer compras na Argentina e no Paraguai.

As praias mais procuradas da região ficam nos municípios de Itaipulândia, Missal, Santa Helena e Santa Terezinha do Itaipu, mas existem ainda balneários em Foz do Iguaçu, Entre Rios do Oeste e Marechal Cândido Rondon e São Miguel do Iguaçu.

Santa Terezinha. Foto: Divulgação

Balneário Turístico de Linha Jacutinga – Itaipulândia

Localizada a menos de 5 km da sede do município, a praia artificial tem 700 metros de extensão e recebe milhares de visitantes todos os anos. O espaço para camping é amplo e bem estruturado: conta com quiosques, churrasqueiras, banheiros, vestiários, chalés, restaurantes e píer. Para quem vai de carro, tem estacionamento. Para quem prefere barco, atracadouro.

Os esportes também estão no “cardápio” do local. De dezembro a março, acontece o ItaVerão, tradicional evento esportivo que também oferece atrações culturais. Nos demais meses, é possível exercitar-se nos campos de futebol tradicional e suíço, na quadra de vôlei de areia e em uma academia ao ar livre. Para completar, um pavilhão de eventos recebe as festas da cidade.

Prainha – Missal

O terminal Turístico de Vila Natal, a Prainha Artificial de Missal, fica a cerca de 14 km do centro da cidade. Tem ampla área verde, banheiros, quiosques, churrasqueiras, área para camping, lanchonete, campo de futebol, quadra de areia e atracadouro para barcos. É o ambiente propício para passar os fins de semana e temporadas com a família.

Balneário Terra das Águas – Santa Helena

Santa Helena. Foto: Divulgação

Situado no prolongamento da Avenida Brasil, distante a 1,5 km da área central do município, o espaço conta com ampla infraestrutura, incluindo área para camping e um calçadão à beira da praia fluvial com 950 metros de orla. Além dos visitantes poderem se exercitar nas quadras poliesportivas, as rampas e atracadouro de acesso ao lago permitem a prática de esportes náuticos e pesca esportiva. Aberto o ano todo, o lugar é ainda palco de inúmeros eventos, como a tradicional festa da virada. Um belo local para festas, lazer e prática de atividades físicas.

Balneário Turístico Alvorada de Itaipu – Santa Terezinha do Itaipu

O balneário fica às margens do Lago de Itaipu, a 14 km do centro da cidade. O local conta com área de camping, infraestrutura para a prática de esportes, passeios náuticos, caminhadas e pesca esportiva. No momento, toda a estrutura está passando por revitalização. O serviço proporcionará espaço amplo e moderno para os visitantes, onde todos poderão desfrutar do local com mais segurança e conforto.

Para chegar aos balneários da Costa Leste, a rota principal é a BR-277. Partindo de Curitiba, o roteiro começa pela BR-376, em direção ao Norte do Estado, para só depois acessar a BR-277 em São Luiz do Purunã. São 635 quilômetros de distância entre a capital e Foz do Iguaçu, principal cidade da região.

Já na Costa Norte, as praias de água doce ficam nas margens dos principais rios e represas da região. Entre os destaques estão os balneários localizados nas cidades de Primeiro de Maio e Porto Rico.

Terminal Turístico de Primeiro de Maio

O terminal fica às margens da represa da hidrelétrica de Capivara e conta com mais de 1,3 mil chácaras de lazer, condomínios e pesqueiros que oferecem toda a estrutura para que os visitantes pratiquem os esportes náuticos e aquáticos na represa.

Possui uma estrutura com quiosques e churrasqueiras, muita área verde, piscinas, banheiros, campos para embarcações e estacionamento.

Além disso, é ponto de embarque para a Ilha do Sol, que fica no meio da represa, com travessias realizadas das 7h às 19h. Primeiro de Maio está a 460km de Curitiba e a 65km de Londrina. O caminho para a cidade é via rodovia PR-437.

Em Porto Rico, que fica a 598 km de Curitiba, pela BR-376, o turista tem uma série de praias localizadas no Rio Paraná à disposição, algumas com bastante infraestrutura e outras mais isoladas.

Praia de Santa Rosa

Conhecida como Prainha, a ilha da Praia de Santa Rosa é de uma incrível beleza natural. Conta com serviços de infraestrutura, com lanchonetes e banheiros públicos, além de empresas para aluguéis de barracas e cadeiras. As águas que banham a praia possuem temperatura agradável para banho. Ela é considerada uma das mais bonitas praias do Rio Paraná.

Praia da Carioca

Por ser mais reservada, a Praia da Carioca não possui serviços. Para aproveitar o dia com qualidade, a dica é levar tudo o que é preciso para fazer desse momento algo único. Lembre-se de recolher o lixo produzido e levá-lo até o Porto Rico, para destinação correta.

Praia Cabeça da Ilha Mutum

Os atrativos desta praia são a piscina natural formada quando o leito do rio está baixo e visualização dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, um em cada lado da ilha. A Praia Cabeça da Ilha Mutum não possui serviços.

Praia do Porto de São José

Atrativa e ideal para quem quer se refrescar, mas prefere curtir o sol e o banho de praia perto do Porto São José. Pela proximidade do Porto, será possível comer bem e aproveitar todos os serviços urbanos disponíveis. O local recebe muitos turistas e tem uma bela vista.

Praia Ilha Mineira

Digna de cartão-postal, é um cenário belíssimo cercado por ilhas, com águas calmas e transparentes. A Praia Ilha Mineira também recebe turistas com veículos aquáticos.

Com exceção das praias de Porto Rico, todos esses balneários têm a qualidade da água avaliada semanalmente pelo Instituto Água e Terra (IAT), que divulga boletins de balneabilidade a cada sete dias. De acordo com o boletim mais recentes, apenas a praia localizada em Marechal Cândido Rondon estava imprópria para banho (o local estava apto para receber turistas nos dois boletins anteriores).

