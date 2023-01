Enquanto as obras para a contenção da encosta seguem em ritmo lento, com previsão de término apenas para o final de fevereiro, os veranistas que optaram por viajar para o litoral paranaense na manhã deste sábado (7) enfrentam o longo congestionamento que já virou rotina na BR-277.

Com o estreitamento da pista na altura do km 42, na região de Morretes, o engarrafamento já chegava a 16 quilômetros de extensão, por volta das 9h, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já no sentido Curitiba a fila estava em 2 quilômetros. Além do trecho em pista simples que tem complicado o trânsito, a forte neblina na Serra do Mar, que diminuiu drasticamente a visibilidade, contribui para deixar o trânsito ainda mais lento.

Já quem optou por viajar pela BR-376 para chegar à Guaratuba ou às praias catarinenses tem uma viagem bem mais tranquila. De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra a rodovia, não há nenhuma fila em direção ao estado vizinho no trecho parcialmente interditado do km 668, em Guaratuba. Nessa estrada, o problema maior tem sido no sentido contrário, para quem sobe a serra – já são 15 quilômetros de engarrafamento para quem tenta chegar ao Paraná.

Transtornos longe do fim

O caos na BR-277, que teve início com a queda de uma barreira no final de outubro, deve seguir durante praticamente toda a temporada de verão. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) afirmou na última quinta-feira (5) que está analisando os projetos da obra emergencial de contenção dos taludes danificados.

O órgão afirma que a obra emergencial de contenção deve ter início na segunda-feira (9), com a chegada de um guindaste no km 41, ponto onde o tráfego permanecerá em apenas duas faixas.

A previsão é que estes serviços emergenciais sejam concluídos somente no final do mês que vem, com a liberação total da rodovia. A previsão do DER-PR é terminar essa parte da obra até o dia 25 de fevereiro, quando a interrupção parcial da rodovia completará quatro meses – prazo que pode ser modificado conforme as condições climáticas na serra ao longo dos próximos dias.

Já a obra de contenção definitiva começará na sequência, com as pistas já liberadas, devendo ser finalizada até o final de março, também segundo o DER-PR.

Poucas alternativas para escapar das filas

Além das duas rodovias principais, que seguem com tráfego em meia pista nos locais dos deslizamentos, a outra alternativa para chegar ao litoral paranaense segue bloqueada. Fechada desde o início da semana, a Estrada da Graciosa seguirá interditada por tempo indeterminado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a rodovia só será liberada após o tempo estabilizar e passar por nova avaliação pelo engenheiro do DER/PR. O bloqueio é entre os quilômetros 06 ao 16. Relembre!

Restrição ao tráfego de caminhões

Para tentar amenizar um pouco o transtorno aos veranistas, a PRF voltará a adotar a restrição ao tráfego de caminhões nas duas rodovias, a exemplo do que já ocorreu no Natal e no Ano Novo.

Na BR-277, o tráfego de todos os veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, será proibido entre os km 30 e 60, na região da Serra do Mar, no sentido Curitiba, das 14h às 22h deste domingo (8).

Já na BR-376 os caminhões articulados serão impedidos de circular nos dois sentidos da rodovia, do km 648, em Tijucas do Sul, ao km 682, na divisa do Paraná com Santa Catarina. No domingo a restrição será das 14h à meia-noite; e na segunda-feira (9), das 6h às 12h.

Congestionamentos são enormes na BR 277. Foto: Grupo BR-277 – Twitter

