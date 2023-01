A Estrada da Graciosa, trecho histórico que liga Curitiba até Morretes, no Litoral do Paraná, está completamente bloqueada após o registro de dois deslizamentos na madrugada desta quarta-feira (04). A região do litoral paranaense é atingida por uma chuva forte e constante, que já chegou a 100 milímetros, gerando inclusive imagens impressionantes que você pode ver aqui. As chuvas geraram elevação do Rio Nhundiaquara em Morretes.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) os deslizamentos ocorreram em dois quilômetros distintos. São eles: 9 e 11. A PRE informou que a rodovia precisou ser completamente interditada e só será liberada novamente quando for completamente limpa, o que ainda não tem previsão.

Com os deslizamentos desta madrugada a via histórica está com bloqueios entre os quilômetros 6 ao 16 da rodovia, nos dois sentidos.

Os engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) farão uma nova inspeção no local, após a limpeza da pista. A previsão é de liberação ainda nesta quarta.

Novos deslizamentos!

Em dezembro a Estrada da Graciosa ficou completamente bloqueada por causa de mais deslizamentos que comprometeram as condições da via histórica. Houve deslizamentos e, no quilômetro 7, uma trinca se abriu na pista.

A Estrada da Graciosa é histórica, apresentando trechos com pavimento de paralelepípedos, pista estreita sem acostamento e curvas acentuadas, com sua utilização em períodos de chuva já necessitando de cautela mesmo em situações de normalidade.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter

Veja que incrível!