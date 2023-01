Bloqueada desde 28 de novembro, a histórica Estrada da Graciosa (PR-410) já tem data para ser totalmente liberada para o tráfego. De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER), a previsão é que os reparos emergenciais no trecho que segue interditado, no km 7 da rodovia, sejam concluídos até o dia 20 de dezembro, permitindo o trânsito normal – esse prazo pode ser adiado em alguns dias caso as condições climáticas atrapalhem os trabalhos.

LEIA MAIS – Viaduto na BR-277 tem trânsito caótico e motociclista resgatado após acidente

A Estrada da Graciosa foi fechada devido à queda de duas barreiras, no trecho entre os quilômetros 8 e 12 da rodovia, e de uma rachadura de cerca de 50 metros no asfalto, no km 7, devido às fortes chuvas que castigaram o litoral paranaense no final do mês passado – chuvas que provocaram também a interdição da BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, e da BR-376, na região de Guaratuba. Dos três trechos, apenas o que teve danos ao asfalto segue interditado.

Rachadura na pista da Estrada da Graciosa. Foto: Rodrigo Felix Leal/SEIL

VIU ESSA? Oficina do cuteleiro Miltão das Facas é destruída por temporal em Curitiba; amigos fazem vaquinha

A rodovia, que é conhecida pela beleza das paisagens, cruza o Parque Estadual da Graciosa, uma importante reserva da Mata Atlântica, e recebe milhares de turistas nessa época do ano. E, apesar da interdição total no trecho danificado (o bloqueio permanece do km 6 ao km 16), algumas das atrações localizadas ao longo da estrada já têm acesso liberado. O recanto Mãe Catira pode ser acessado por Morretes, via BR-277. Já o Recanto Lacerda pode ser acessado a partir da BR-116.

E aí, Dnit?

Em nota, o Dnit, responsável pelo trecho, informou que “contratou serviços para implantação de telas de alta resistência e contrafortes de concreto. Estimamos a conclusão desse serviço dia 22 de dezembro. Nas outras duas quedas de barreira, os km 40,0 e 41,3, o DNIT realiza inspeções técnicas com geólogos e realiza levantamentos topográficos dos dois locais, com o equipamento do tipo laser scanner aéreo (com drone). Para esses locais, ainda não há data definida para a conclusão dos trabalhos”, diz a nota.

Veja que incrível!