O deslocamento de uma Frente Fria no Litoral do Paraná provocou alagamentos e trouxe transtornos em várias cidades. Por causa do grande acúmulo de água, várias ruas estão intransitáveis na região e carros estão andando na contramão, na tentativa de fazer desvios. A Estrada da Graciosa precisou ser completamente bloqueada após dois deslizamentos na madrugada.

LEIA TAMBÉM:

>> “Foi um atentado político”, diz presidente do PT em Curitiba sobre incêndio em casa de militantes

>> Família procura homem esquizofrênico que desapareceu em Piraquara

Praia de Leste. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Matinhos. Foto: reprodução / Twitter.

Praia de Leste. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Matinhos. Foto: reprodução / Twitter.

Chuva forte em Matinhos. Foto: reprodução / Twitter.

De acordo com o Simepar, foram registradas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas na região. A chuva, que começou no Litoral por volta das 17 horas desta terça-feira (03), provocou um acumulado de 107 mm em Guaratuba e 74,2 mm em Matinhos.

Áreas de instabilidade seguem atuando no Litoral e a região está toda sob Alerta Laranja de tempestade até o fim da manhã de quarta-feira (04).

Veja que incrível!