Dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) de Curitiba divulgaram nesta terça-feira que a casa de duas militantes do partido que foram até Brasília para a posse do presidente Lula foi alvo de um atentado político. Ao chegarem de viagem, Juliana Mildemberg e Loide Ostrufka, que pertencem à diretoria do Sismuc (Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba) foram surpreendidas com o incêndio.

Após o combate às chamas, os Bombeiros identificaram que havia indícios de arrombamento e uma pilha de livros e tecido, entre eles bandeiras do sindicato e também da CUT (Central Única dos Trabalhadores) foram juntadas em um só lugar e foram incendiadas, dando início ali ao fogo que consumiu a residência.

As duas vítimas foram até o 4º distrito policial para prestar depoimento na tarde desta terça-feira.

O presidente do PT, Angelo Vanhoni, disse haver indício de sobra para apontar o incêndio como criminoso. “Tudo nos leva a crer que trata-se de atentado político. São duas dirigentes sindicais, foi feita uma montanha de livros e bandeiras de sindicato, e tacaram fogo. Elas têm uma militância intensa na defesa da categoria e de questões políticas da sociedade em geral”, disse à Tribuna.

Em nota oficial, o PTPR e PT de Curitiba, repudiaram o crime. “É inadmissível que esse tipo de violência e intolerância sejam realizadas por uma parcela da população que defende atos antidemocráticos e a instauração de um golpe no país. Esse tipo de crime deve ser investigado e os responsáveis devem ser punidos”, diz o texto, que menciona ainda apoio jurídico e psicológico às vítimas.

A reportagem tentou falar com Juliana e Loide, mas as duas estavam em depoimento durante a tentativa de contato.