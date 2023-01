Reconhecida como a maior referência em moda geek no Brasil, a Piticas Experience acaba de ser inaugurada no Shopping Estação. A loja possui 100 m² e um mix com mais de cinco mil produtos, proporcionando uma verdadeira experiência para os fãs de filmes, séries, animes, games e clássicos.

O espaço conta com roupas, acessórios como copos, canecas, chaveiros, meias, bonés, bonecos, miniaturas, itens colecionáveis, fantasias, entre outros produtos. A loja fica no piso L1 é uma atração à parte, com espaços e paredes instagramáveis.

O Shopping Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Informações pelo telefone (41) 3094-5300.