De hoje, sábado (7), até pelo menos quarta-feira Curitiba segue com aquele clima típico da cidade. Noites fresquinhas (quase frias) e dias nublados, com possibilidade de chuvas, mas com a presença quase constante do sol. O final de semana amanheceu com a presença de muitas nuvens na Grande Curitiba, bem como no litoral do Paraná e também nos Campos Gerais.

Em alguns pontos, especialmente nos trechos de serra, houve registro de garoa. Segundo Simepar, destaque também para as temperaturas amenas neste início de manhã, com valores perto dos 13°C nas cidades do centro-sul paranaense, como em Pato Branco e União da Vitória.

Neste sábado a estabilidade atmosférica predomina na maioria das regiões paranaenses, com temperaturas mais elevadas no período da tarde. Mesmo assim, segue a possibilidade de chuviscos ao longo do dia. devido aos ventos que sopram do oceano. Nesses setores as temperaturas devem seguir mais amenas, com sensação de um pouco de frio em função do vento (especialmente à noite).

Em Curitiba, a previsão do tempo aponta mínima de 14°C e máxima de 20°C, enquanto no litoral elas variam de 20°C a 24°C. No extremo-oeste, a máxima chega a 29°C em Foz do Iguaçu. Já no Noroeste, a máxima também é de 29°C em Umuarama e 27°C em Maringá.

O domingo deve ser ensolarado apenas entre o oeste e o sudoeste do Paraná, com temperaturas bastante elevadas à tarde. Nos Campos Gerais, RMC e o litoral segue com muitas nuvens, com chuviscos ocasionais. Tendência é de que o sol apareça por alguns momentos.